ديني

وزارة الأوقاف تحيي ذكرى وفاة الدكتور الأحمدي أبو النور رحمه الله

عبد الرحمن محمد

في إطار وفاء وزارة الأوقاف لرموزها العلمية والدعوية، وإعلاءً لقيمة العرفان بالجميل، تحيي الوزارة ذكرى وفاة الأستاذ الدكتور الأحمدي أبو النور - وزير الأوقاف الأسبق، وأحد أعلام الفكر الوسطي والدعوة الرشيدة في مصر والعالم الإسلامي.

وتؤكد وزارة الأوقاف أن الدكتور الأحمدي أبو النور كان نموذجًا للعالم الأزهري المستنير، الذي جمع بين العلم الغزير والفهم المقاصدي الواعي، وأسهم بجهوده في خدمة الدعوة ونشر الفكر الوسطي، وترسيخ القيم الأخلاقية والإنسانية في المجتمع.

وقد تولى الراحل وزارة الأوقاف ورئاسة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية في الفترة من 14 يوليو 1984م إلى 11 نوفمبر 1986م، كما شغل عضوية مجمع البحوث الإسلامية وهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.
وأثْرَى المكتبة الإسلامية بعدد من المؤلفات القيمة، من أبرزها: "السنة في العقيدة والأخلاق والسلوك"، "قبسات من هدي السنة"، فضلًا عن مشاركاته الإعلامية الواسعة وبرامجه في خدمة السنة النبوية.

ونال الراحل الدكتور الأحمدي أبو النور العديد من الأوسمة والتكريمات، من بينها وسام الجمهورية من الطبقة الأولى عام 1986م، ووسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى أوائل التسعينيات، كما حصل على الدكتوراه الفخرية من الجامعة المحمدية بإندونيسيا عام 1987م، تقديرًا لعطائه العلمي والدعوي المتميز.

وإن وزارة الأوقاف إذ تحيي هذه الذكرى العطرة لتتضرع إلى اللهَ - عز وجل - أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، جزاء ما قدَّمه من عطاءٍ علمي ودعوي في خدمة دينه ووطنه، وأن يجزيه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء.

وتؤكد الوزارة استمرارها في تكريم رموزها العلمية والدعوية والاقتداء بسيرهم في ترسيخ قيم الوسطية ونشر سماحة الإسلام في الداخل والخارج.

الأوقاف الأحمدي أبو النور ذكرى وفاة

