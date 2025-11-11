قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في ختام تداولات اليوم
الوطنية للانتخابات: إقبال كبير ومشاركة واسعة للسيدات والشباب في الانتخابات
طوابير وحشود كبيرة لدعم النائب محمد أبو العينين في الجيزة .. فيديو
أحمد موسى: مجلس النواب القادم تركيبته مختلفة وسيشهد تنوعًا واختلافا
بعد إقرار الكنيست قانون الإعدام للأسرى الفلسطينيين.. ردود أفعال فلسطينية غاضبة
غلق لجان المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025
إحالة منتحل صفة مسئول كبير بشركة مملوكة لـ رجل أعمال شهير للجنايات - خاص
أبو العينين من لجان الجيزة: صوتك دعم للدولة ومسئولية وطنية
رسميًا.. موعد إعلان نتائج انتخابات مجلس النواب 2025
رابطة الأندية ترضخ لـ مطالب الأهلي في الدوري| إيه القصة؟
خبير تربوي يطالب بتأجيل امتحانات نوفمبر بالمدارس .. لهذا السبب
قيد الدراسة .. مقترح جديد من رابطة الأندية لـ الزمالك في الدوري
ديني

الأوقاف تنظم 676 ندوة علمية حول استخدام وسائل التواصل لنشر الوعي الديني

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
عبد الرحمن محمد

تواصل وزارة الأوقاف جهودها في نشر الفكر الوسطي الرشيد وتنفيذ برامجها الدعوية والعلمية والتثقيفية، حيث نظّمت 676 ندوة علمية بجميع محافظات الجمهورية تحت عنوان: "استخدام وسائل التواصل في نشر الوعي الديني والأخلاقي".

الأوقاف تنظم 676 ندوة علمية

تناولت الندوات أهمية الاستخدام الرشيد لوسائل التواصل الاجتماعي، وضرورة توظيفها في نشر القيم الدينية والأخلاقية، والتصدي للأفكار الهدامة والشائعات التي تستهدف استقرار المجتمع. 

وأكّد العلماء المشاركون أن وسائل التواصل يمكن أن تكون منابر للتنوير، إذا أُحسن استخدامها في الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة، ونشر المفاهيم الصحيحة للإسلام الوسطي السمح.

وتستهدف الوزارة من خلال هذه الندوات تعزيز الوعي بأخلاقيات التواصل الإلكتروني، وترسيخ قيم الانتماء والمسئولية الرقمية لدى الشباب، بما يُسهم في بناء جيل واعٍ قادر على التمييز بين النافع والضار في فضاء الإنترنت.

وأكدت الوزارة أن هذه الفعاليات تمثل امتدادًا لسلسلة الندوات الأسبوعية التي تُعقد في المساجد الكبرى على مستوى الجمهورية، ضمن برامج: الندوات العلمية، والأسبوع الثقافي، والقوافل الدعوية، والتي تحظى بتفاعل جماهيري واسع، وتسهم في تفعيل دور المسجد كمؤسسة تعليمية وتربوية متكاملة.

الأوقاف وزارة الأوقاف ندوة علمية الأوقاف تنظم 676 ندوة علمية وسائل التواصل استخدام وسائل التواصل نشر الوعي الديني

