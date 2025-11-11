قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المفكر العالمي جيفري ساكس: الجامع الأزهر واحد من أكثر أماكن العبادة تفردا وخصوصية
عبدالصادق الشوربجي: قناة السويس الممر الملاحي الأهم عالميا والجهود مستمرة لتحديث أسطولها
بأمر الطبيب | تطورات حالة محمد صبحي الصحية .. خاص
ابن يقتل والدته في شبرا الخيمة .. ما القصة؟
رئيس الوزراء يوجه رسالة للمواطنين بشأن "الممارسات السلبية" في المتحف المصري الكبير
الأهالي تغمر أبو العينين بالتحيات ومظاهر الحب في مسيرة انتخابية حاشدة بالجيزة | فيديو
مسن من ذوي الإعاقة: سعيد بمشاركتي في انتخابات مجلس النواب .. فيديو وصور
مدبولي يكشف لـ صدى البلد حقيقة انسحاب شركات الزيت من مبادرة خفض الأسعار
انتخابات مجلس النواب 2025 .. الشباب يتصدرون المشهد الانتخابي في الدقي
رونالدو: أعتبر نفسي سعوديا .. وهذا ما أتمناه
انتخابات مجلس النواب.. خالد الجندي: شرف المواطنة لا يكتمل إلا بالمشاركة في بناء الوطن
مسيرة حاشدة .. أهالي الجيزة يحتفون بالنائب محمد أبو العينين بالانتخابات البرلمانية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الأوقاف: الرشوة مرض خطير يعصف بجسد المجتمع وتؤثر على مسيرة الإصلاح

الرشوة
الرشوة
عبد الرحمن محمد

حذرت وزارة الأوقاف من ظاهرة الرشوة، مؤكدة أنها إحدى أخطر الظواهر التي تُهدّدُ مسيرةَ الإصلاح، فهي تدمر القيم وتهدد النزاهة وتخلق حالة من الإحباط والانكسار بين المواطنين. 

ونشرت وزارة الأوقاف، عبر موقعها، بيانا بيّنت فيه ماهية الرشوة وأضرارها ورأي الشرع فيها وبيان ما يعود على المجتمع من فائدة بعد علاجها.

مفهوم الرشوة وماهيتها

الرشوة ليست مجرد سلوك فردي معزول، بل هي تعبير عن مرضٍ خطيرٍ يعصف بجسد المجتمع في هدوء، ويهدم أعمدة العدالة والنزاهة من الداخل، وإذا أردنا أن نصف هذه الظاهرة بشكل منضبط يمكن القول إنها ذلك المقابل غير المشروع، المالي أو المعنوي، الذي يُقدَّم بقصد التأثير على سلطةٍ ما أو وظيفةٍ لتحقيق منفعة خاصة لا تُمنح لصاحبها استحقاقًا، بل تُنتزع اغتصابًا، وقد عرَّفها الجرجاني بأنها "ما يُعطى لإبطال حق أو لإحقاق باطل" [التعريفات، لعلي بن محمد الجرجاني، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤٠٣هـ، ص ١١]، وتتنوع أشكال الرشوة بين المال المباشر والهدايا والعطايا أو حتى الخدمات الخاصة، وكلها تدخل تحت ما يعرف بأخذ المال بغير حقه.

وتبدأ الرشوة - غالبًا - بنية الحصول على منفعة صغيرة، وربما تُبرَّر بأنها تيسيرٌ لبعض الإجراءات أو تعويضٌ عن سوء الخدمة، لكنها سرعان ما تتحول إلى أسلوب حياة تتغلغل في خلايا المؤسسات، فتُفسد الإدارات، وتُخرِّب قرارات التعيين والترقية، وتصبح الوسيلة الأسرع لتجاوز القوانين أو فرض المصلحة الخاصة على العامة، وإن أخطر ما في الرشوة أنها تُشرعن الفساد على مستوى السلوك الفردي، وتجعل الالتزام بالحق يبدو وكأنه بطءٌ إداري في حين يُصبح الفساد طريقًا أسرع وأكثر فعالية، وهو قلبٌ لمنطق الأخلاق والمؤسسات.

 مظاهر الرشوة

  • تقديم المال أو الهدايا لموظف عام للحصول على خدمة غير مستحقة.
  • طلب موظف عام رشوة لتسهيل إجراءات أو غض الطرف عن مخالفة.
  • استغلال النفوذ أو المنصب لتحقيق مصالح شخصية.

 آثار الرشوة وأضرارها

تتفاوت مضار الرشوة بتفاوت موضوعها واختلاف درجات طرفيها، فهي وإن كانت داءً واحدًا إلا أن الداء تختلف أضراره باختلاف محل الإصابة به.

فالداء يصيب القلب وغيره إذا أصاب اليد أو الرجل، كالجرح مثلًا؛ فجرح القلب أو الدماغ قد يميت، وجرح اليد أو الرجل غالبًا ما يسلم صاحبه ويبرأ جرحه، وإن ترك ألمًا أو أثرًا في محله.

 الرشوة من المنظور الشرعي

أما من الناحية الشرعية، فإنه مما لا شك فيه أن الشريعة الإسلامية جاءت آمرة بالمحافظة على الضروريات الخمس – الدين والنفس والعقل والعرض والمال – وعلى ذلك دارت أحكامها؛ ليقوم المجتمع الإسلامي الذي ينال فيه كل امرئ حقوقه؛ لذا كانت الرشوة محرّمة بكل أشكالها ومسمياتها التي استحدثت – الإكرامية، الهدية للموظف وقت مسئوليته، الدخان،  بلا خلاف بين أهل العلم [الإقناع، لمحمد الخطيب الشربيني، دار الفكر، بيروت، ٤/٢٣٢]، وقد ورد التحذير منها في القرآن الكريم وفي السنة النبوية، في نصوصٍ صريحة واضحة لا تحتمل التأويل، قال تعالى: {وَلَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ وَتُدۡلُواْ بِهَآ إِلَى ٱلۡحُكَّامِ لِتَأۡكُلُواْ فَرِيقٗا مِّنۡ أَمۡوَٰلِ ٱلنَّاسِ بِٱلۡإِثۡمِ وَأَنتُمۡ تَعۡلَمُونَ} [البقرة: ١٨٨]، وهذا نصٌّ شديد يُشير إلى تقديم المال للقضاة والحكام كوسيلة للاستيلاء على حقوق الآخرين، وهو عين الرشوة، وقال رسول الله – صلى الله عليه وسلم: «لَعَنَ اللهُ الرّاشِيَ والمُرتَشيَ والرّائِشَ الَّذي يَمْشي بيْنهُما»؛ أي أن اللعنة تشمل من يدفع ومن يأخذ ومن يتوسط بينهم [المستدرك على الصحيحين، للحاكم النيسابوري، دراسة وتحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت ط: ١، ١٤١١هـ - ١٩٩٠م، ٤ /١١٥، حديث رقم ٧٠٦٨ ]. 

وجاء في (المغني): "الرشوة: ما يُبذَل لإبطال حق أو إحقاق باطل فهي محرمة، ولا يجوز إعطاؤها ولا أخذها، وعليه إجماع المسلمين" [المغني، لابن قدامة، تحقيق: طه الزيني، وآخرين، ط: ١، مكتبة القاهرة، ١٠/١٩٠]، وأكدت دار الإفتاء المصرية أنه لا يجوز دفع الرشوة إلا في حالة الضرورة كدفع ظلم أو استرداد حق بشرط أن يكون الإثم على الآخذ لا الدافع [دار الإفتاء المصرية، فتوى رقم ٤٨٧، موقع دار الإفتاء الرسمي].

 علاج الرشوة وما ينتج عنه أو تجنبها

ومن المعروف أن طريق علاج أي داءٍ إنما تبدأ من تشخيصه ثم بمنع مسبباته ثم علاج أعراضه ومضاعفاته، ومن المعلوم أن المرض الشخصي يتحمل مسئوليته الشخص المختص به، وإذا كان جماعيًّا تتحمل الجماعة مسئولية التعاون على علاجه، والرشوة جمعت بين الأمرين الشخصي والجماعي؛ فعلى الجميع أفرادًا ومسؤولين واجب التعاون على علاجها، وقد رسم لنا القرآن والحديث النبوي الشريف منهج العلاج.

أولًا: تقوية الوازع الديني، فيعالج بتقويته وتوعية المجتمع توعية دينية، والتحذير من مضارها العاجلة والآجلة من مغبة الأكل الحرام وأثر السحت في النفوس والقلوب مما تقدم.

ثانيًا: الرقابة على الأجهزة التي تكون مظنة تفشيها في أوساطها حتى يحسبوا لذلك حسابًا، وهذا إن لم يمنعها كلية سيخفف من وطئها.

ثالثًا: مصادرة كل ما ثبت أنه أُخذ رشوة، سواء كان هذا المأخوذ مالًا أو عرَضًا أو أي عين مادية؛ حتى تقلل طمع المرتشين وتسد الطريق على من تُسول له نفسه به.

الرشوة وزارة الأوقاف الأوقاف ظاهرة الرشوة مفهوم الرشوة مظاهر الرشوة الرشوة من المنظور الشرعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

أنا السبب.. اعترافات سائق المطرب إسماعيل الليثي بعد الحادث المروع

دينا الشربيني وكريم محمود عبدالعزيز

اتنين غيرنا.. دينا الشربيني تتجاهل قصة طلاق كريم محمود عبد العزيز

المجني عليها

بعد اعترافه بإنهاء حياتها .. شقيقة المتهم بقتل زوجته بالمنوفية تبرئها من سوء الأخلاق

قفزة جنونية في أسعار الذهب اليوم عيار 21.. وجنيه الذهب يقفز 1600 جنيه

قفزة جنونية في أسعار الذهب اليوم عيار 21.. وجنيه الذهب يقفز 1600 جنيه

صورة أرشيفية

تصحيح التقييمات ورصد نسب الغياب | تعليمات عاجلة من مديريات التعليم للمدارس

لقطة من الفيديو

التحفظ على قارئ القرآن في المتحف الكبير .. وشقيقه يوضح تفاصيل الفيديو المتداول

تقلبات جوية

أمطار متفاوتة الشدة.. تقلبات جوية وطقس سيء بعد غد الخميس

الانتخابات البرلمانية بالبحيرة

عروسان يدليان بأصواتهما بالانتخابات البرلمانية في البحيرة

ترشيحاتنا

تطورات الحالة الصحية للفنان محمد صبحي.. والرئيس السيسي يتدخل

تطورات الحالة الصحية للفنان محمد صبحي.. والرئيس السيسي يتدخل

بطاقة الرقم القومي

غرامة وحبس| ما هي عقوبة السير ببطاقة منتهية.. أو بدونها ؟

مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاة في مدن ومحافظات مصر اليوم الخميس 6 نوفمبر 2025

بالصور

إيمان العاصي تثير الجدل بإطلالة جريئة| شاهد

إيمان العاصي تثير الجدل بإطلالة جريئة
إيمان العاصي تثير الجدل بإطلالة جريئة
إيمان العاصي تثير الجدل بإطلالة جريئة

بتكلفة 334 مليون جنيه.. إنشاء كوبري سيارات أعلي مزلقان الشبانات بالزقازيق| صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يقود حملة مكبرة لرفع كافة الإشغالات والتعديات على كوبري المشاه أمام مديرية الصحة

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

ملابس ملفتة.. نانسي عجرم تشعل أجواء معكم منى الشاذلي| شاهد

نانسي عجرم تشعل أجواء "معكم منى الشاذلي"
نانسي عجرم تشعل أجواء "معكم منى الشاذلي"
نانسي عجرم تشعل أجواء "معكم منى الشاذلي"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: المشاركة السياسية في انتخابات مجلس النواب ترسيخ دعائم الدولة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. الديمقراطية الأمريكية وقوة الدولة المصرية

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

المزيد