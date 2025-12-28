قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محمود عاشور حكمًا للـ «VAR» بمواجهة مالي وجزر القمر في كأس أمم أفريقيا
دخل مرماه 27 هدفا.. إحصائية صادمة للأهلي خلال الموسم الحالي
لبحث التطورات في المنطقة وإفريقيا.. اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره المغربي
ضبط متهم بارتكاب أفعال خادشة للحياء في أسيوط
بقيمة مليار جنيه.. توقيع منحة لتمويل توريد سفينة غوص متطورة لقناة السويس
خالد طلعت يهاجم ثوروب بسبب خروج الأهلي
كأس أمم إفريقيا 2025.. التشكيل الرسمي لمباراة الجابون وموزمبيق
مدبولي: بدء تشغيل الكارت الموحد في صرف السلع التموينية والخبز في محافظة بورسعيد
رئيس مجلس الشيوخ مُهنئًا الرئيس السيسي بالعام الجديد: نستلهم من هذه المناسبة الإرادة الصادقة في الوفاء
هل ارتبط شريف سلامة بـ نيللي كريم بعد انفصاله عن داليا مصطفى؟
وسط حالة من الحزن.. تشييع جثامين حادث تصادم سيارتين بصحراوي بني مزار بالمنيا.. صور
وزير الداخلية مُهنئًا قيادات ورجال الشرطة: عام جديد حافل بالعمل لترسيخ الأمن والاستقرار
حوادث

الداخلية تنظم دورتين تدريبيتين للكوادر الأمنية الأفريقية

مصطفى الرماح

نظمت أكاديمية الشرطة بمقر المركز المصرى للتدريب على عمليات حفظ السلام فعاليات دورتين تدريبتين متخصصتين (دورة تأهيلية للمراقبين ما قبل النشر) (دورة الأمن والسلامة فى بيئة العمل الميدانى الخطرة) حيث تم تنفيذهما بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية وبمشاركة عدد (27) من المتدربين والمتدربات من (17) دولة الإفريقية.


وهدفت الدورتان إلى رفع كفاءة المشاركين وتأهيلهم لأداء مهامهم بكفاءة فى بيئات العمل الميدانى عالية المخاطر، من خلال تدعيمهم بالخبرات والمهارات الأساسية والمتقدمة بما يتوافق مع معايير التدريب المعتمدة لدى الأمم المتحدة فى مجالات حفظ السلام.

وتضمنت البرامج التدريبية مزيجًا متوازنًا من المحاضرات النظرية والتطبيقات العملية تم الإستعانة خلالها بنخبة من المدربين والخبراء المعتمدين، حيث شملت موضوعات تتعلق بدور المراقبين الشرطيين وآليات العمل ضمن بعثات حفظ السلام فضلًا عن مفاهيم الأمن والسلامة، وإدارة المخاطر ، والتعامل مع التهديدات فى البيئات الميدانية الخطرة بما يعزز من جاهزية المشاركين للعمل ضمن المنظومة الدولية لحفظ السلم والأمن.

واختُتمت فعاليات الدورتين بتكريم المتدربين، وتسليم الشهادات لهم وذلك بحضور السيد السفير نائب أمين عام الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.

ويأتى تنظيم هذه الدورات فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى تطوير منظومة التدريب الشرطى وتعزيز التعاون الإقليمى والدولى وإعداد كوادر أمنية مؤهلة قادرة على التعامل مع التحديات الأمنية المختلفة بما يدعم جهود حفظ السلم والأمن على المستويين الإقليمى والدولى.

وذلك إنطلاقاً من الدور المحورى للدولة المصرية كإحدى أبرز الدول الفاعلة والمساهمة فى منظومة حفظ السلم والأمن الدوليين.

