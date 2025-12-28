الداخلية تنظم دورتين تدريبيتين للكوادر الأمنية الأفريقية

نظمت أكاديمية الشرطة بمقر المركز المصرى للتدريب على عمليات حفظ السلام فعاليات دورتين تدريبتين متخصصتين (دورة تأهيلية للمراقبين ما قبل النشر) (دورة الأمن والسلامة فى بيئة العمل الميدانى الخطرة) حيث تم تنفيذهما بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية وبمشاركة عدد (27) من المتدربين والمتدربات من (17) دولة الإفريقية.



وهدفت الدورتان إلى رفع كفاءة المشاركين وتأهيلهم لأداء مهامهم بكفاءة فى بيئات العمل الميدانى عالية المخاطر، من خلال تدعيمهم بالخبرات والمهارات الأساسية والمتقدمة بما يتوافق مع معايير التدريب المعتمدة لدى الأمم المتحدة فى مجالات حفظ السلام.

وتضمنت البرامج التدريبية مزيجًا متوازنًا من المحاضرات النظرية والتطبيقات العملية تم الإستعانة خلالها بنخبة من المدربين والخبراء المعتمدين، حيث شملت موضوعات تتعلق بدور المراقبين الشرطيين وآليات العمل ضمن بعثات حفظ السلام فضلًا عن مفاهيم الأمن والسلامة، وإدارة المخاطر ، والتعامل مع التهديدات فى البيئات الميدانية الخطرة بما يعزز من جاهزية المشاركين للعمل ضمن المنظومة الدولية لحفظ السلم والأمن.

واختُتمت فعاليات الدورتين بتكريم المتدربين، وتسليم الشهادات لهم وذلك بحضور السيد السفير نائب أمين عام الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.

ويأتى تنظيم هذه الدورات فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى تطوير منظومة التدريب الشرطى وتعزيز التعاون الإقليمى والدولى وإعداد كوادر أمنية مؤهلة قادرة على التعامل مع التحديات الأمنية المختلفة بما يدعم جهود حفظ السلم والأمن على المستويين الإقليمى والدولى.

وذلك إنطلاقاً من الدور المحورى للدولة المصرية كإحدى أبرز الدول الفاعلة والمساهمة فى منظومة حفظ السلم والأمن الدوليين.