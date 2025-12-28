مالك محل يشعل النار فى أنبوبة غاز بسبب خلافات مع جيرانه

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بإشعال أنبوبة غاز بإحدى المناطق بمطروح، وترهيب المواطنين.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 23 الجارى تلقى قسم شرطة سيوة بمطروح بلاغا من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم، بتضرره من قيام مالك محل، مقيم بدائرة القسم، بالتعدى عليه بالسب والضرب دون حدوث إصابات لخلاف بينهما حول الجيرة.

أمكن ضبط المشكو فى حقه، وبحوزته أسطوانة الغاز المستخدمة فى التعدى.

بمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة لذات الخلافات، وقيامه بإشعال الأنبوبة لترهيب المبلغ عقب علمه بقيامه بتحرير محضر ضده.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.