برواتب تصل إلى 16 ألف جنيه.. وزارة العمل تعلن عن 185 وظيفة جديدة
الوطنية للإنتخابات: لم نرصد أي معوقات والشكاوى من تكدس الناخبين
أحمد موسى: أهالي الجيزة خرجوا بكل طوائفهم دعمًا للنائب محمد أبو العينين
بث مباشر.. الهيئة الوطنية للانتخابات تتابع سير عملية التصويت في اليوم الأول
أحمد موسى: إقبال كثيف وحفاوة كبيرة بالنائب محمد أبوالعينين في الجيزة
بعد عقد من الاعتقال.. فريق الدفاع: الإفراج عن هانيبال القذافي حقق العدالة
سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه في البنوك اليوم الأثنين 10-11-2025
أحمد موسى يستعرض مظاهرات الحب في النائب محمد أبو العينين
من أعراضه المشي اللا إرادي .. كل ما تريد معرفته عن النوم القهري
دون ذكر اسمها .. كريم محمود عبد العزيز ينفي علاقة دينا الشربيني بطلاقه من زوجته
أحمد موسي: محمد أبو العينين يحظى بدعم وحب كبير من أهل الجيزة
ديني

وزير الأوقاف يشارك في ندوة فكرية بجامعة حلوان ضمن مباردة صحح مفاهيمك

عبد الرحمن محمد

شارك الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف في ندوة فكرية بجامعة حلوان، مساء اليوم الإثنين، ضمن أنشطة وفعاليات مبادرة «صحح مفاهيمك»، التي أطلقتها وزارة الأوقاف، وذلك بتوجيهات من الرئيس السيسي، ورعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي. 

وحضر الندوة الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، والدكتور كريم همام، مدير معهد إعداد القادة، وعدد من قيادات وزارة التعليم العالي وجامعة حلوان وطلاب الجامعات المصرية.

وفي كلمته، وجه وزير الأوقاف الشكر إلى وزير التعليم العالي، وقيادات الوزارة، على ما يبذلونه من جهود حثيثة في دعم التعاون البنّاء بين وزارتي الأوقاف والتعليم العالي في مجال نشر الوعي وتصحيح المفاهيم.

وزير الأوقاف: مبادرة صحح مفاهيمك تطورت لتصبح مشروعًا وطنيًّا

واستعرض وزير الأوقاف نشأة المبادرة، موضحًا أنها بدأت بفكرة توعوية تستهدف نشر الفكر المستنير، ثم تطورت لتصبح مشروعًا وطنيًّا تتشارك فيه مؤسسات الدولة كافة، لتصبح اليوم مبادرة جامعة يتعاون فيها الوزراء جميعًا، وتلقى دعمًا مباشرًا من دولة رئيس مجلس الوزراء.

وأوضح وزير الأوقاف أن المبادرة تأتي في إطار رؤية الدولة لبناء الجمهورية الجديدة التي أطلقها الرئيس السيسي، مؤكدًا أن تصحيح المفاهيم هو ركيزة أساسية في بناء الإنسان المصري وصون وعيه من التشويش الفكري والمفاهيم المغلوطة.

وأجرى وزير الأوقاف حوارًا مفتوحًا مع طلاب الجامعات، استمع خلاله إلى آرائهم واستفساراتهم، مؤكدًا أهمية دور الشباب في حمل رسالة الوعي، وأن مصر تمضي بثبات نحو ترسيخ وعي مستنير يجمع بين العلم والإيمان والانتماء الوطني.

تأتي الندوة في إطار خطة التثقيف والتوعية الفكرية التي أعدتها وزارة الأوقاف بالتعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة، الهادفة إلى إعداد جيل واعٍ قادر على التمييز بين المفاهيم الصحيحة والمغلوطة والمساهمة الفاعلة في مسيرة التنمية وبناء الجمهورية الجديدة.

الدكتور أسامة الأزهري أسامة الأزهري وزير الأوقاف الأوقاف ندوة فكرية صحح مفاهيمك

