توجيه عاجل من الرئيس السيسي بشأن حالة محمد صبحي الصحية
وزير الخارجية: تضامن مصري كامل مع السودان ودعم استقراره وأمنه
الزمالك يطعن قضائيا على سحب أرض فرع 6 أكتوبر
مدبولي: علم الروم جواز المرور لإقامة مشروع عمراني تنموي متكامل
طهران تتهم واشنطن بـ خيانة الدبلوماسية بعد حرب يونيو
الوطنية للانتخابات تُعلن نتيجة انتخابات مجلس النواب للمرحلة الأولى.. في هذا الموعد
رويترز تحذر من تقسيم فعلي لـ غزة وتعثر خطة ترامب
القمر يبتعد عن الأرض في ظاهرة نادرة.. حدث فلكي استثنائي يشهده العالم فى هذا الموعد
وزير الخارجية: مصر تحصد ثقة المجتمع الدولي وتؤكد مكانتها العالمية بقيادة الرئيس السيسي
أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء.. البانيه وصل كام؟
قفزة جنونية في أسعار الذهب اليوم عيار 21.. وجنيه الذهب يقفز 1600 جنيه
التحفظ على قارئ القرآن في المتحف الكبير .. وشقيقه يوضح تفاصيل الفيديو المتداول
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

فى ذكرى وفاة الأحمدي أبو النور.. تعرف على سيرة وزير الأوقاف الأسبق

الأستاذ الدكتور الأحمدي أبو النور
الأستاذ الدكتور الأحمدي أبو النور
شيماء جمال

توافق اليوم ذكرى وفاة فضيلة الأستاذ الدكتور الأحمدي أبو النور، -رحمه الله تعالى-، وزير الأوقاف الأسبق وعضو هيئة كبار العلماء،  التي توافق الحادي عشر من نوفمبر.

مولده ونشأته 

▪️وُلِدَ الدكتور محمد الأحمدي أبو النُّور في مركز الشهداء بمحافظة المنوفية، صباح السبت التاسع من جمادى الآخرة 1349 هـ، الموافق 1 /11 /1930م، في بيت علمٍ وديانة، حيث كان والده مدرسًا وواعظًا بالأزهر الشريف، ووهب ابنه للقرآن الكريم، وللأزهر الشريف؛ حتى أتم الابن حفظ القرآن الكريم، وحصل على إجازة حَفص عن عاصم في فبراير من عام 1950م، وكان متميِّزًا بين أقرانه.

▪️تلقَّى تعليمه الابتدائي والثانوي بمعهد القاهرة الديني، وحصل على الثانوية الأزهرية عام 1952م.

▪️ثم التحق بكلية أصول الدين، وتخرج فيها عام 1956م بتفوق.

▪️وفي عام 1957م حصل على شهادة العالمية مع إجازة التدريس من كلية اللغة العربية.

حياته العلمية والعملية 

▪️عمل الشيخ بعد تخرجه مدرسًا في المعاهد الدينية بسوهاج، ومنوف، وبنها.

▪️وفي عام 1963م عُيِّن مُعيدًا بقسم الحديث النبوي وعلومه في كلية أصول الدين، وحصل على الماجستير بتقدير جيد جدًّا عام 1968م.

▪️كما حَصَل على الدكتوراة في الحديث النبوي وعلومه بامتياز مع مرتبة الشرف الأولى، ثم رُقِّي إلى درجة أستاذٍ مساعدٍ، وقائمٍ بأعمال رئيس قسم التفسير والحديث بالكلية 1976م.

▪️وحصل على الأستاذية ورئاسة قسم الحديث النبوي وعلومه عام 1981م.

▪️ثم عُيِّن وكيلًا لكلية أصول الدين، ثم تولى عِمَادتها في الفترة من 14 /10 /1982م إلى 13 /7 /1984م.

▪️ثم عُيِّن مُقرِرًا للجنة العلمية الدائمة لترقية أساتذة الحديث النبوي وعلومه، وعضوًا باللجان العلمية الدائمة لترقية أساتذة التفسير وعلوم القرآن والعقيدة والدعوة بجامعة الأزهر.

▪️أُعِيرَ الدكتور الأحمدي للعمل بجامعة أم دُرمان الإسلامية بالسودان في الفترة من 1976م – 1978م، كما أُعِيرَ لجامعة الكويت في الفترة من 1979م – 1981م.

▪️تولَّى وزارة الأوقاف، ورئاسة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية في الفترة من 14 /7 /1984م إلى 11 /11 /1986م.

▪️عُيِّن عضوًا بمَجمع البحوث الإسلامية في 23 جمادى الأولى سنة 1428هـ، الموافق 9 يونيه سنة 2007م.

▪️عُيِّن عضوًا بهيئة كبار العلماء في 27 /8 /1433 هـ الموافق 17 /7 /2012م.

 مؤلفاته ومشاركاته الإعلامية

▪️أَثرَى الدكتور الأحمدي أبو النُّور المكتبة الإسلامية بالعديد من المؤلفات منها:

- منهج السُّنة في الزواج (رسالة الدكتوراة).

- السنة في العقيدة والأخلاق والسلوك.

- قَبَسات من هَدي السنة.

- من هَدي السُّنة في الجهاد ومكانة المرأة.

- تفسير سورة الإسراء بالاشتراك مع الدكتور/ أحمد كمال المهدي.

- شذرات من علوم السنة.

الكتب التى قام بتحقيقها

كما قام بتحقيق العديد من الكتب منها:

- جامع العلوم والحِكَم شرح خمسين حديثًا من جوامع الكَلِم لابن رجب الحنبلي، تحقيق منهجي نقدي لم يُسبَق رغم كثرة طبعاته.

- الدِّيباج المُذهب في معرفة أعيان المذهب (طبقات المالكية لابن فرحون).

- معالم الإيمان في طبقات علماء القيروان.

- دُرَّة الحجال في أسماء الرجال لابن القاضي (ذيل وفيات الأعيان – لابن خلكان).

- شرح السُّنة للبغوي بالاشتراك مع أستاذه الجليل السيد أحمد صقر، أصدر الجزء الأول مجمع البحوث الإسلامية.

أبحاثه العلمية

وله العديد من الأبحاث العلمية نشرت بعدة لغات: الإنجليزية والفرنسية والإسبانية منها:

- كيف صَاغَ القرآن شخصية النَّبي!!

- دُروس وعِبَر من قصة يوسف عليه السلام في القرآن الكريم.

- استهداف القاضي المسلم الحُكم بالعدل.

- تَعميق السماحة بين المتحاكمين وترسيخ الأمن في المجتمع.

- من أخلاقيات الحوار مع الآخر.

▪️كما شارك في العديد من الندوات والمؤتمرات العلمية والدعوية بمصر وخارجها، وأعد كثيرًا من البرامج والأحاديث والحوارات الإذاعية المسموعة والمرئية بمصر والبلاد العربية، خاصة موسوعة «السنة النبوية الشريفة» التي قاربت ألفي حلقة.

تكريمات وأوسمة 

حصل الدكتور الأحمدي أبو النور على:

- الدكتوراة الفخرية من الجامعة المحمدية، وهى أول جامعة إسلامية بإندونيسيا عام 1987م.

- وسام الجمهورية من الطبقة الأولى عام 1986م.

- وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى عام 1993م.

وفاته رحمه الله 

رحل الدكتور الأحمدي أبو النور عن دنيانا يوم الأربعاء 28 محرم 1437هـ، الموافق 11 نوفمبر 2015م، عن عمر ناهز 85 عامًا، بعد رحلة عِلمية مليئةٍ بالعطاء.

الأحمدي أبو النور الدكتور الأحمدي أبو النور ذكرى وفاة الأحمدي أبو النور وزير الأوقاف الأسبق الأوقاف

أرشيفية

أنا السبب.. اعترافات سائق المطرب إسماعيل الليثي بعد الحادث المروع

اسماعيل الليثي

تأجيل عزاء المطرب إسماعيل الليثي لـ غد الأربعاء بمنطقة إمبابة

دينا الشربيني وكريم محمود عبدالعزيز

اتنين غيرنا.. دينا الشربيني تتجاهل قصة طلاق كريم محمود عبد العزيز

سعر الذهب اليوم

زيادة في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 11-11-2025

صورة أرشيفية

تصحيح التقييمات ورصد نسب الغياب | تعليمات عاجلة من مديريات التعليم للمدارس

كيف كان النبي يصلي سنة الفجر

كيف كان رسول الله يصلي سنة الفجر؟.. 9 حقائق لا يعرفها كثيرون

صورة الساعة

مقتنيات الزعيم في مزادات العالم| حكاية بيع ساعتين للرئيس جمال عبدالناصر بمليون دولار خلال عام واحد.. ما قصتهما؟

حسين الشحات

أنا راضي بأي حاجة.. حسين الشحات يكشف موقفه من التجديد مع الأهلي

ازدحام في ثاني أيام انتخابات البرلمان بلجان مركز الوقف بقنا

ازدحام في ثاني أيام انتخابات النواب بلجان مركز الوقف بقنا

النساء يتصدرن المشهد الانتخابي

النساء يتصدرن المشهد الانتخابي بمركز شباب القصبجي بالجيزة

الدكتور خالد العناني

تنصيب العناني مديرا عاما لـ اليونسكو في احتفالية كبيرة

بالصور

انتخابات مجلس النواب 2025.. مشاركة فعالة للشرطة النسائية بتنظيم عملية التصويت

انتخابات مجلس النواب 2025
انتخابات مجلس النواب 2025
انتخابات مجلس النواب 2025

انتخابات مجلس النواب 2025.. الشرطة تساعد المواطنين للوصول إلى لجانهم

انتخابات مجلس النواب 2025
انتخابات مجلس النواب 2025
انتخابات مجلس النواب 2025

رينو تعيد استخدام البنزين في سياراتها الكهربائية.. ما السبب؟

رينو
رينو
رينو

مصطفى كامل وسعد الصغير وعبد الباسط حمودة يشاركون في جنازة إسماعيل الليثي بإمبابة

عبد الباسط حموده
عبد الباسط حموده
عبد الباسط حموده

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إن العين حق.. فحصنوا أنفسكم برب الفلق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أحمد شوقي حارس العلم الأخير

