أئمة الأوقاف في مقدمة المشاركين بـ انتخابات مجلس النواب 2025

أدلى عدد من أئمة الأوقاف بأصواتهم في محافظات المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025م، مؤكدين أن المشاركة واجب وطني ومسئولية دينية مجتمعية، داعين الجميع إلى المشاركة الإيجابية في هذا الاستحقاق الدستوري.

يأتي ذلك حرصًا من وزارة الأوقاف على تقديم الأسوة الحسنة في فهم مقاصد الدين، وتعزيز روح الانتماء الوطني، والمشاركة الإيجابية في الحياة العامة.

وأكدت وزارة الأوقاف في بيان سابق، أن دور منسوبيها يقتصر على التوعية بواجب المشاركة الإيجابية، بغير انحياز منهم لأي مرشح أو قائمة، وبدون أي استغلال لدور العبادة في الشأن الانتخابي، حفاظًا على جلال رسالة المساجد وتنزيهًا لصورة حملة الخطاب الديني، وترسيخًا لقيم المواطنة والانتماء والمسئولية.

واختتمت وزارة الأوقاف، بيانها بالدعاء “حفظ الله مصر وشعبها من كل سوء، ووفق أبناءها لما فيه خير الوطن واستقراره”.

انتخابات مجلس النواب 2025

وانطلقت صباح أمس الاثنين المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، والتى بدأت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء وتتم عملية التصويت على مدار اليوم وغدا الثلاثاء.

وتجرى انتخابات النواب في المرحلة الأولى في 14 محافظة تشمل (الجيزة – الفيوم – الوادي الجديد – بنى سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان – البحر الأحمر- الإسكندرية – البحيرة – مرسى مطروح).

ويحق لـ 35 مليون ناخبا التصويت بالمرحلة الأولى داخل 5606 لجنة فرعية بمختلف محافظات المرحلة الأولى.

وتشمل المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 142 مقعدًا بنظام القائمة، موزعة على قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد وقطاع غرب الدلتا. ترشحت قائمة واحدة في الدائرتين مخصصة للقوائم تحت مسمى القائمة الوطنية من أجل مصر (قائمة بعدد 40 مرشحا وقائمة بعدد 102 مرشح) إلى جانب 143 مقعدا بالنظام الفردي.