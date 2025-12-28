شوط أول سلبي بين إنبي والبنك الأهلي في كأس مصر

أنتهت أحداث الشوط الأول بالتعادل السلبي بين البنك الأهلي ومنافسه انبي في المباراة المقامة حاليا ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس مصر.

وانحسر اللعب بين الفريقين في وسط الملعب بسبب مخاوف استقبال هدف مبكر يربك الحسابات.

وجاء تشكيل البنك الأهلي كالتالى:

حراسة المرمى: أحمد صبحي

خط الدفاع : أمير مدحت، مصطفى الزناري، هشام صلاح، احمد متعب.

خط الوسط: محمد فتحي، محمود عماد، محمد إبراهيم.

خط الهجوم : مصطفى شلبي، أحمد ياسر ريان، أحمد أمين اوفا.

ويجلس على مقاعد البدلاء: البلعوطي، أحمد النادري، يعقوبو ، أحمد مدبولي، سيد نيمار، مصطفى دويدار، محمد بن شرقي، يسري وحيد، داو سيريل.



فيما جاء تشكيل إنبي كالتالي:

حراسة المرمى: رضا السيد

خط الدفاع: علي محمود - أحمد كالوشا - أحمد صبيحة - مصطفى شكشك

خط الوسط: مودي ناصر - أحمد العجوز - زياد كمال

خط الهجوم: محمد حمدي - اقطاي عبدالله - محمد حتحوت

ويجلس على مقاعد البدلاء: رمضان مصطفى - مروان داوود -أحمد حواش - محمد سمير سعد - حازم تمساح - حامد عبدالله - سيد سعيد - أحمد إسماعيل - علي إيهاب