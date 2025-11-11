قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الآن.. تراجع جماعي في أسعار الدولار بالبنوك | تفاصيل
مدبولي: صناعة التعهيد تحظى بدعم من الرئيس وتوفر ما يقرب من 70 ألف فرصة عمل
هذه الممارسات غير مقبولة.. مدبولي يوجه نصيحة للمصريين زوار المتحف الكبير
مدبولي: زيادة الاحتياطات النقدية أثبتت قدرة الاقتصاد المصري على الصمود
مدبولي: الدولة حريصة على استقرار الأسعار وإنخفاض معدلات التضخم لـ 8%
مدبولي: لا ضغوط على مصر من صندوق النقد.. وتم الاتفاق على تاريخ محدد لإجراء المراجعة
حب وحشود بالآلاف.. قناة تركية تسلط الضوء على الشعبية الجارفة لـ أبو العينين في الجيزة
مولوتوف وأسلـ حة بيضاء.. النيابة تحيل 13 متهما للمحكمة بتهمة البلطجة وترويع المواطنين بالإسماعيلية
الوزراء: إجمالي الاستثمارات القطرية تقترب من 30 مليار دولار
رئيس الوزراء: صناعة السيارات أصبحت أولوية قصوى لدى مصر
3.5 مليار دولار خلال أيام | رئيس الوزراء يزف خبرا سارا للجميع
مدبولي: ارتفاع الاحتياطي النقدي لـ 50 مليار دولار بدعم السياحة وتحويلات المصريين بالخارج
أخبار البلد

محافظ الإسكندرية يواصل متابعة سير انتخابات مجلس النواب 2025

محافظ الاسكندرية يتابع أعمال الانتخابات
محافظ الاسكندرية يتابع أعمال الانتخابات
أحمد بسيوني

واصل الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، صباح اليوم، متابعة سير اليوم الثاني من انتخابات مجلس النواب 2025 من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية بديوان عام المحافظة، حيث اطمأن على فتح صناديق الاقتراع في تمام التاسعة صباحاً بجميع المقار واللجان الانتخابية، ومتابعة انتظام سير العملية الانتخابية واستقبال الناخبين في أجواء آمنة ومنظمة.

وأكد محافظ الإسكندرية أنه تم مراجعة كافة الترتيبات والاستعدادات الخاصة بالمقار الانتخابية على مستوى المحافظة، مشيراً إلى أن المتابعة تتم لحظياً عبر منظومة متكاملة تشمل المرور الميداني على محيط اللجان، إلى جانب المتابعة عبر مركز السيطرة الموحد ومركز العمليات الرئيسي، بالتنسيق مع غرف التحكم الفرعية بالأحياء، والتي تعمل على مدار الساعة طوال فترة الانتخابات وحتى انتهاء أعمال الفرز.

وأوضح محافظ الإسكندرية أن اليوم الأول من عملية التصويت شهد انضباطًا تامًا، دون رصد أي شكاوى تُذكر من قبل مركز العمليات، وأشاد بجهود جميع الجهات التنفيذية والأمنية المشاركة في تأمين وتنظيم الانتخابات، موجّهًا الشكر للمواطن السكندري على وعيه وإقباله، حيث شهدت اللجان الانتخابية إقبالًا ملحوظًا، خاصة من العنصر النسائي، وأضاف أنه تم غلق الصناديق بانتظام، ومؤكدًا أن المشهد الانتخابي جاء بصورة تليق بمكانة مصر ومحافظة الإسكندرية.

 وأشار محافظ الإسكندرية أن الأمور اليوم تسير بشكل ممتاز، كما دعا المواطنين الذين لم يدلوا بأصواتهم في اليوم الأول إلى المشاركة الفاعلة اليوم، تأكيداً لحرصهم على ممارسة حقهم الدستوري والمشاركة الإيجابية في صياغة مستقبل الوطن، مشدداً على أن مركز العمليات الرئيسي في حالة انعقاد دائم لضمان المتابعة الدقيقة والتعامل الفوري مع أي مستجدات، مع تعاون كامل بين الأجهزة التنفيذية والأمنية والخدمية لتوفير بيئة انتخابية آمنة وميسّرة لجميع الناخبين.

ويُذكر أن عملية التصويت في انتخابات مجلس النواب بمحافظة الإسكندرية انطلقت صباح اليوم الثلاثاء، ضمن 5 دوائر انتخابية تشمل 5 لجان عامة و316 مقراً انتخابياً و558 لجنة فرعية، فيما يبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين بالمحافظة 4,475,444 ناخباً.

جاء ذلك بحضور اللواء أحمد حبيب السكرتير العام للمحافظة، والأستاذ محمد صلاح السكرتير العام المساعد، والمستشار العسكري، ورؤساء شركات المرافق، ومديري المديريات، وممثلي الجهات التنفيذية والأمنية، وجميع الجهات المشاركة في تنظيم العملية الانتخابية.

كما تُعلن محافظة الإسكندرية عن تخصيص الخط الساخن (114) من التليفون الأرضي، بالإضافة إلى الأرقام التالية لتلقي استفسارات وشكاوى المواطنين العاجلة على مدار الساعة: (4234131 - 4234132 - 4234133 - 4234134 - 4234135 - 4234136 - 4234137).

