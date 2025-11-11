قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القصة الكاملة في مقتـ.ـل «مينا» ممرض المنيا .. والحكم بإعدام المتهمين
الأهلي يبدأ مفاوضاته لضم حامد حمدان بتوصية من «توروب»
عقب تراجعه.. أسعار الدولار اليوم الأربعاء 12-11-2025
سنة النبي قبل النوم.. 5 عبادات يسيرة تجلب لك الخير كله
«ماكرون» يعلن تشكيل لجنة «فرنسية – فلسطينية» للعمل على إقامة دولة فلسطين
ياسر إدريس يُهنئ أبطال مصر بعد حصد 27 ميدالية في دورة ألعاب التضامن الإسلامي
أول تعليق من «بيزيرا» بعد تجاهله مصافحة وزير الشباب في تتويج السوبر.. ورسالة لجمهور الزمالك
خبير لوائح: زيزو وبيزيرا مُعرّضان للعقوبة بسبب أحداث السوبر
تألق عالمي على أرض مصر في اليوم السادس من بطولة العالم للرماية.. وهذه هي النتائج
أحمد الشرع: مفاوضات مباشرة مع إسرائيل والتقدم كبير نحو اتفاق
أحمد فهمي يكشف كواليس «اتنين قهوة».. ورسالته للجمهور قبل العرض | فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

مدير الإرشاد الديني بالأوقاف: أطلقنا مجالس البُردة في المساجد لإحياء الارتباط بالنبي

مجالس البُردة في المساجد
مجالس البُردة في المساجد
أحمد سعيد

أكد الدكتور إبراهيم المرشدي، مدير عام الإرشاد الديني ونشر الدعوة في وزارة الأوقاف، أن مجالس قراءة البردة الشريفة للإمام البوصيري رضي الله عنه، ليست مجرد نظم أو شعر يُقال، بل هي ميثاق ودٍّ روحي بين العباد وخالقهم، وصلة وجدانية مع سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، مشيرًا إلى أن هذه القصيدة احتلت منزلة سامية في تاريخ الأمة الإسلامية، وتُليت في أعرق المساجد من المسجد الحرام والمسجد النبوي إلى الأزهر الشريف والزيتونة والقرويين.

الأوقاف: مجالس البُردة تستهدف إعادة المسلمين إلى الحالة الروحية

وأوضح مدير عام الإرشاد الديني في وزارة الأوقاف، خلال تصريحات تلفزيونية اليوم، الثلاثاء، أن الهدف من هذه المجالس هو إعادة المسلمين إلى الحالة الروحية التي عاشها المسلمون على مدار أكثر من ألف عام، وإحياء الارتباط بالنبي صلى الله عليه وسلم في وجدان الأمة، عبر أجواء إيمانية تسمو بالقلوب وتُهذّب السلوك. 

وأضاف مدير عام الإرشاد الديني في وزارة الأوقاف أن اختيار المساجد الكبرى في المحافظات جاء لضمان الأداء الحسن، إذ يُشترط أن يتمتع الإمام بصوت ندي وأداء قوي يليق بجلال المعاني التي تحملها البردة.

وأشار مدير عام الإرشاد الديني في وزارة الأوقاف إلى أن وزارة الأوقاف بدأت تنفيذ الفكرة في المساجد الكبرى ذات الأصوات الحسنة، مع فتح الباب أمام جميع الأئمة الراغبين في إحياء هذه السنة في مساجدهم، مضيفًا أن الوزارة شجعت أيضًا على التعاون مع المبتهلين المعتمدين بالإذاعة والتليفزيون للمشاركة في هذه المجالس، لتصل الرسالة بأفضل أداء وأسمى روح.

وأكد مدير عام الإرشاد الديني في وزارة الأوقاف أن هذه المبادرة تأتي في إطار حرص وزارة الأوقاف على تعميق القيم الروحية وتعزيز محبة النبي صلى الله عليه وسلم في قلوب المصريين، ضمن جهودها المستمرة لبناء الشخصية الوطنية على أسس دينية راسخة.

الدكتور إبراهيم المرشدي مدير عام الإرشاد الديني وزارة الأوقاف الأوقاف مدير عام الإرشاد الديني في وزارة الأوقاف مجالس البُردة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مي عز الدين وزوجها

بعد إعلانها المفاجئ للخبر | اعرف من هو زوج مي عز الدين

أحمد تيمور و هيدي كرم

ما علاقة زوج مي عز الدين بـ هيدي كرم

نتائج انتخابات مجلس النواب 2025

رسميًا.. موعد إعلان نتائج انتخابات مجلس النواب 2025

دينا الشربيني وكريم محمود عبدالعزيز

اتنين غيرنا.. دينا الشربيني تتجاهل قصة طلاق كريم محمود عبد العزيز

المجني عليها

بعد اعترافه بإنهاء حياتها .. شقيقة المتهم بقتل زوجته بالمنوفية تبرئها من سوء الأخلاق

قفزة جنونية في أسعار الذهب اليوم عيار 21.. وجنيه الذهب يقفز 1600 جنيه

قفزة جنونية في أسعار الذهب اليوم عيار 21.. وجنيه الذهب يقفز 1600 جنيه

الفنان محمد صبحي

بأمر الطبيب | تطورات حالة محمد صبحي الصحية .. خاص

صورة أرشيفية

ضربات برق ورعد.. الأرصاد تحذر المواطنين من تقلبات جوية فى هذا الموعد

ترشيحاتنا

الشتاء

كيف يتم تسمية العواصف؟ من أبيجيل إلى برام بين البشر والحيوانات

عناكب

مدينة العناكب.. اكتشاف مدهش لعالم خفي يضم 100 ألف عنكبوت تحت الأرض

هذه الأعراض تنذر بمرض السكري .. احذر منها

أعراض تنذر بمرض السكري .. احذرها

بالصور

بقوة 641 حصانًا.. أحدث سيارة لامبورجيني موديل 2027| صور

لامبورجيني
لامبورجيني
لامبورجيني

طريقة عمل ميني كيك بالقهوة والشوكولا

ميني كيك بالقهوة والشوكولا
ميني كيك بالقهوة والشوكولا
ميني كيك بالقهوة والشوكولا

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البروكلى؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البروكلى؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البروكلى؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البروكلى؟

4 آلاف دولار ارتفاعا في أسعار جيب كومباس عالميا

جيب كومباس
جيب كومباس
جيب كومباس

فيديو

هبة توفيق

هبة توفيق تكشف سر ابتعادها عن الفن 9 سنوات: رجعت لقيت كل اللي أعرفهم اختفوا

إيمان عبد اللطيف

انتظام الانتخابات .. مظاهر الحب في مسيرة انتخابية حاشدة بالجيزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: المشاركة السياسية في انتخابات مجلس النواب ترسيخ دعائم الدولة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. الديمقراطية الأمريكية وقوة الدولة المصرية

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

المزيد