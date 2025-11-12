قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل يجوز قصر صلاة الظهر مع الفجر أثناء السفر؟.. الإفتاء: لا يجوز لهذا السبب
المتهم هيروح شغله وينام في بيته.. قانون الإجراءات الجنائية الجديد يدعم حريتك
انخفاض حاد وأمطار مفاجئة.. ماذا ينتظر البلاد خلال الساعات المقبلة| خبير أرصاد يوضح
محمد رمضان يقدم واجب العزاء فى وفاة إسماعيل الليثي | صور
عايزة حقها بالقانون.. دينا الشربيني تحرر محضرا ضد مروة صبري وصفحات تواصل
استضافة حفل The Grand Ball الملكي يؤكد مكانة مصر كملتقى عالمي للثقافة| فيديو
أحمد السقا وصبري فواز وليلي عز العرب أول الحضور فى افتتاح مهرجان القاهرة
البنتاجون ينفي خططا لإقامة قاعدة عسكرية أمريكية قرب غزة
الوسيط والحقائب والملفات المؤجلة.. لغز الرشوة التي هزّت مصلحة الضرائب | أقول أحد المتهمين
نيسان صني أوتوماتيك سعرها 370 ألف جنيه
إيمان كريم: "القومي للإعاقة" يسعى لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في برامج التنمية المختلفة
تعليق ناري من الغندور على عقوبة زيزو من اتحاد الكرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

نسيت اليمين بعد الحلف على زوجتي فهل تجب الكفارة؟.. أمين الإفتاء يجيب

الحلف على الزوجة
الحلف على الزوجة
أحمد سعيد

أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن سؤال شخص حول وجوب الكفارة في حالة نسيان اليمين بعد الحلف على زوجته، موضحًا أن الخطأ أو النسيان في اليمين يرفع عن الإنسان الإثم ويعفيه من الكفارة. فلو حلف الإنسان على أمر ثم نسيه، لا يلزم بالكفارة، لأنها معلقة بالتعمد والالتزام باليمين وليس بالنسيان.

وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء، خلال تصريحات تلفزيونية، أن اليمين لا يمتد أثرها على الغير، بل على صاحبها فقط، أي أن من حلف على غيره بأن يفعل أو لا يفعل شيئا، فلا يُحاسب الطرف الآخر شرعًا، والمسؤولية تقع على من حلف فقط.

وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء أن اليمين مشروطة بالنية والالتزام، فمن حلف على نفسه وفعل غيره خيرًا أو خالف ما حلف، فالمسألة هنا تتعلق بكيفية تصحيح الأمر، مشيرًا إلى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم: "من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها، أتى الذي هو خير وكفّر عن يمينه".

وأكد أمين الفتوى في دار الإفتاء أن الكفارة تجب فقط في حالة التعمد المخالف للشرع، وتتمثل في إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو صيام ثلاثة أيام، أما إذا كان الحلف منسيًا أو غير مقصود، فلا كفارة على الشخص.

التصرف الشرعي لشخص لا يستطيع دفع كفارة اليمين

وفي سياق آخر، أكد الدكتور علي فخر، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن كفارة اليمين تُلزم الشخص الذي حلف على أمرٍ ما ثم خالف يمينه أو أراد العدول عنه، وفي هذه الحالة، يتعين عليه إخراج كفارة.

وفي فتوى مسجلة، رد فخر على سؤال ورد إليه نصه: "حلفت على زوجتي بعدم فعل شيء معين وأرغب في العدول عن هذا اليمين، فما الكفارة؟".

 أوضح فخر أنه إذا منع الرجل زوجته من القيام بشيء معين، مثل الحديث مع شخص محدد، ثم اكتشف لاحقًا أن يمينه كان متسرعًا أو خاطئًا، فيجوز له السماح لها بفعل ما منعها منه. 

في هذه الحالة، يتوجب عليه إخراج كفارة اليمين، التي تتمثل في إطعام 10 فقراء من الطعام الذي يتناوله الفرد وأسرته.

وأشار فخر إلى ما قاله النبي محمد صلى الله عليه وسلم: "إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرًا منها فكفّر عن يمينك الذي هو خير".

أمين الفتوى في دار الإفتاء دار الإفتاء الإفتاء الدكتور محمود شلبي الكفارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

هيعدي الـ185 يوما | وزير التعليم يعلن زيادة عدد أيام العام الدراسي القادم

هيدي كرم

ادعولي .. أول رد فعل من هيدي كرم بعد إعلان مي عز الدين عقد قرانها

فيديو فتاة جسر السويس

فيديو فتاة جسر السويس.. التحريات تكشف مفاجأة عن هوية المتهم

زلزال

هزة أرضية يشعر بها سكان مصر.. والبحوث الفلكية تكشف تفاصيلها

هزة أرضية

سكان مصر يشعرون بهزة أرضية جديدة.. وتوضيح عاجل من معهد البحوث الفلكية

سعر الجنيه الذهب

أكثر من 1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 بعد القفزة الجنونية

فتاة جسر السويس

القبض على المتهم بالتعدي على فتاة في مدخل عقار بالقاهرة

أحمد تيمور.. 10 معلومات عن زوج مي عز الدين الذي خطف الأضواء في ساعات

أحمد تيمور.. 10 معلومات عن زوج مي عز الدين الذي خطف الأضواء في ساعات

ترشيحاتنا

مفتي الجمهورية

مفتي الجمهورية: الأزهر كان ولا يزال قبلةً للعلم ورمزًا للمعرفة الصحيحة

مجمع البحوث الإسلامية

ندوة بمجمع البحوث الإسلامية: مواقع التواصل الاجتماعي أفسدت علينا جلال اللغة وحلاوتها

الشيخ خالد الجندي

الشيخ خالد الجندي: تفاوت الرزق سنة إلهية.. والرضا أغنى من المال

بالصور

محمد رمضان يقدم واجب العزاء فى وفاة إسماعيل الليثي | صور

محمد رمضان
محمد رمضان
محمد رمضان

أحمد السقا وصبري فواز وليلي عز العرب أول الحضور فى افتتاح مهرجان القاهرة

احمد السقا وصبري وفواز وليلي عز العرب
احمد السقا وصبري وفواز وليلي عز العرب
احمد السقا وصبري وفواز وليلي عز العرب

طريقة عمل طاجن السبيط مثل الجاهز

طريقة عمل طاجن السبيط مثل الجاهز
طريقة عمل طاجن السبيط مثل الجاهز
طريقة عمل طاجن السبيط مثل الجاهز

إحياء ذكرى المصور الراحل ماجد هلال قبل انطلاق مهرجان القاهرة السينمائي

افتتاح مهرجان القاهرة
افتتاح مهرجان القاهرة
افتتاح مهرجان القاهرة

فيديو

بيان نفي

مصدر أمني ينفي مزاعم إخـ وانية باستهداف مواطنين في أسوان

امرأة كادت تفقد حياتها بسبب "تثاؤب"

امرأة كادت تفقد حياتها بسبب "تثاؤب"

جانب من الفعالية

إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لأبناء الوطن من ذوى الهمم بعدد من المحافظات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العلاقات الحديثة هل تبحث عن الحب أم عن الأمان

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: السكن والمساكنة: رؤية أخلاقية واجتماعية في ضوء القيم المصرية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: قَصة شعر الموليت جدلية عابثة

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: المشاركة السياسية في انتخابات مجلس النواب ترسيخ دعائم الدولة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. الديمقراطية الأمريكية وقوة الدولة المصرية

المزيد