نسيت اليمين بعد الحلف على زوجتي فهل تجب الكفارة؟.. أمين الإفتاء يجيب

أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن سؤال شخص حول وجوب الكفارة في حالة نسيان اليمين بعد الحلف على زوجته، موضحًا أن الخطأ أو النسيان في اليمين يرفع عن الإنسان الإثم ويعفيه من الكفارة. فلو حلف الإنسان على أمر ثم نسيه، لا يلزم بالكفارة، لأنها معلقة بالتعمد والالتزام باليمين وليس بالنسيان.

وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء، خلال تصريحات تلفزيونية، أن اليمين لا يمتد أثرها على الغير، بل على صاحبها فقط، أي أن من حلف على غيره بأن يفعل أو لا يفعل شيئا، فلا يُحاسب الطرف الآخر شرعًا، والمسؤولية تقع على من حلف فقط.

وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء أن اليمين مشروطة بالنية والالتزام، فمن حلف على نفسه وفعل غيره خيرًا أو خالف ما حلف، فالمسألة هنا تتعلق بكيفية تصحيح الأمر، مشيرًا إلى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم: "من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها، أتى الذي هو خير وكفّر عن يمينه".

وأكد أمين الفتوى في دار الإفتاء أن الكفارة تجب فقط في حالة التعمد المخالف للشرع، وتتمثل في إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو صيام ثلاثة أيام، أما إذا كان الحلف منسيًا أو غير مقصود، فلا كفارة على الشخص.

التصرف الشرعي لشخص لا يستطيع دفع كفارة اليمين

وفي سياق آخر، أكد الدكتور علي فخر، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن كفارة اليمين تُلزم الشخص الذي حلف على أمرٍ ما ثم خالف يمينه أو أراد العدول عنه، وفي هذه الحالة، يتعين عليه إخراج كفارة.

وفي فتوى مسجلة، رد فخر على سؤال ورد إليه نصه: "حلفت على زوجتي بعدم فعل شيء معين وأرغب في العدول عن هذا اليمين، فما الكفارة؟".

أوضح فخر أنه إذا منع الرجل زوجته من القيام بشيء معين، مثل الحديث مع شخص محدد، ثم اكتشف لاحقًا أن يمينه كان متسرعًا أو خاطئًا، فيجوز له السماح لها بفعل ما منعها منه.

في هذه الحالة، يتوجب عليه إخراج كفارة اليمين، التي تتمثل في إطعام 10 فقراء من الطعام الذي يتناوله الفرد وأسرته.

وأشار فخر إلى ما قاله النبي محمد صلى الله عليه وسلم: "إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرًا منها فكفّر عن يمينك الذي هو خير".