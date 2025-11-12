ما حكم اللجوء إلى الدجالين والمشعوذين؟.. الإفتاء تجيب

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: ما حكم اللجوء إلى الدجالين والمشعوذين؟

وأجابت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمي عن السؤال قائلة: إن اللجوء إلى الدجالين والمشعوذين والاعتماد عليهم في جلب الخير أو دفع الشر نهى عنه الشرع؛ فعن عمران بن حصين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَطَيَّرَ أَوْ تُطُيِّرَ لَهُ أَوْ تَكَهَّنَ أَوْ تُكُهِّنَ لَهُ أَوْ سَحَرَ أَوْ سُحِرَ لَهُ، وَمَنْ أَتَى كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ» رواه البزار بإسناد حسن.

وأشارت الى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل إتيانَ هؤلاء وتصديقَهم مانعًا من قبول العمل فقال: «مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ فَصَدَّقَهُ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً» رواه مسلم عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

حكم السحر في الشرع الشريف أنه من كبائر الذنوب ووصف نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الكبائر السبع بالموبقة، أي: التي تهلك فاعلها وتدخله نار جهنم، عن أبي هريرة رضي الله عنه، حيث قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " اجْتَنِبُوا السَّبْعَ المُوبِقَاتِ قالوا: يا رَسُولَ اللَّهِ، وَما هُنَّ؟ قالَ: الشِّرْكُ باللَّهِ، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بالحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ اليَتِيمِ، وَالتَّوَلِّي يَومَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ المُحْصَنَاتِ المُؤْمِنَاتِ الغَافِلَاتِ سيدنا النبي في حديثه الشريف أكد على أن السحر من الكبائر والموبقات.

السحر في الإسلام الله عليه وسلّم وصف ربنا عز وجل الشياطين التي تعلم الناس السحر بالكفر قال تعالى وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْۖ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِۚ وَمَا هُم بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، أعمال السحر من أخطر الذنوب وأكبرها.

حكم من عمل سحر لشخص اختلف الفقهاء في حكم الساحر المسلم والذمي أي المسيحي، فذهب مالك إلى أن المسلم إذا سحر بنفسه بكلام يكون كُفرًاوشبهه بالنزنديق والزاني ولاتقل توبته ويقتل ولا توبة له ولأن الله تعالى سمى السحر كفرًا بقوله: وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ البقرة: 102. واتفق العلماء على أن تعلم السحر وتعليمه وممارسته حرام، قال ابن قدامة رحمه الله في كتابه"المغني" "...فإن تعلُم السحر وتعليمه حرام لا نعلم فيه خلافاً بين أهل العلم" وقال الإمام النووي رحمه الله في "شرح مسلم": " وأما تعلمه – أي السحر - وتعليمه فحرام ".

ورد حديث عن سيدنا عمر بن الخطاب أنه قال فيه اقتلوا كل سحر فقتل على أمره 3 من السحره وحكم السحر كفر وشرك أكبر قد استَدل بقوله تعالى: وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا البقرة: 103 من ذهب إلى تكفير الساحر، كما هو رواية عن الإمام أحمد بن حنبل، وقيل: بل لا يكفر، ولكنْ حدُّه ضربُ عنقه و أخبرنا سفيان - هو ابن عيينة - عن عمرو بن دينار أنه سمع بجلة بن عبدة يقول: كتب عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: أنِ اقتُلوا كل ساحر وساحرة، قال: فقتلْنا ثلاث سواحر وقال الشافعي - رحمه الله تعالى لا يُقتَل ساحرُ أهل الكتاب إلا أن يَقْتُل بسحره فيُقتَل السحر يؤثر مرضاً، أو حب أو كره أو نزيف أو غضب وهو موجود تعرفه عامة الناس، لكن الآية التي يطرب لها المؤمنون إِنَّ عِبَادِي لَيسَ لَكَ عَلَيهِم سُلطَنٌ )[ سورة الحجر الآية : 42 ].



ظلم الناس بالسحر اتفاق بين الساحر والشيطان على أن يقوم الساحر بفعل الكفر والشرك، وكل ما هو محرم، مقابل أن يساعده الشيطان، وأن يعينه في كل ما يطلبه منه الساحر، وكلما ازداد الساحر كفراً بالله، وعبادة الشيطان، كلما ازداد الشيطان له طاعة، أما الكرامة فلا تكون إلا للولي، وأما المعجزة فلا تكون إلا للنبي، ويجمع بينهما الخارق للعادة حكم السحر في الشريعة الإسلامية السحر من أخطر الذنوب وأعظمها قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله تعالى ويجاب عن قول النبي صلى الله عليه وسلم النُّشْرة من عمل الشيطان بأنه إشارة إلى أصلها، فمن قصد بها خيرًا، كان خيرًا، وإلا فهو شر.