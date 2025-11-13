بألوان الطاوس.. أروى جودة تخطف الأنظار على السجادة الحمراء

حرصت الفنانة اروى جودة على حضور افتتاح الدورة ٤٦ من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي برئاسة الفنان الكبير حسين فهمي .

وتألقت اروى بفستان ملفت يشبه ألوان الطاووس و هو ما كشف عن جمالها و إناقتها على السجادة الحمراء.

كما اختارت ، أن تترك بشرتها على طبيعيتها و وضعت بعض مساحيق المكياج بالالوان الهادئة وقامت بترك شعرها الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة الكيرلي الجذابة التي تتناسب مع ظهورها.

ومن أبرز النجوم الذين حرصوا على حضور الافتتاح: ليلى علوي، يسرا ، درة، ميريهان حسين، أحمد السقا ، أحمد مجدي ، صبري فواز ، ليلى عز العرب ، وهاجر الشرنوبي.





ومن المقرر أن يكرم اليوم عدد من الفنانين منهم الفنان خالد النبوي، بجائزة فاتن حمامة للتميز ، فيما يتم منح المخرج الكبير عمر عبد العزيز جائزة الهرم الذهبي، كما سيتم تكريم مدير التصوير السينمائي الكبير محمود عبد السميع بجائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر.







