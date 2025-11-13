قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون لإنهاء الإغلاق الحكومي
يصنع جيلاً.. برلمانية: رفع مكانة المعلم ودعمه «أولوية وطنية» في خطة تطوير التعليم
خطر يهدد الحياة.. كيف تواجه النباتات تغير المناخ؟
التعليم: لا مدارس تعاني من نقص معلمي المواد الأساسية.. ونسب الحضور تتجاوز 87%
خالد الصاوي: بَشِمّ المخرج الكويس.. ومستعد أشتغل مع أي حد عنده رؤية مختلفة
واشنطن تفرض عقوبات على شبكة دولية تدعم برنامج الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية
والدة ضحية المنوفية: زوج ابنتي كان بيحب ابنه وفرحان بيه
معك للنهاية.. حامد حمدان يوجه رسالة بالأبيض إلى بتروجيت بعد مفاوضات الأهلي
وزير الخارجية: نرفض بشكل كامل أي مخططات لتقسيم السودان
البيت الأبيض: ترامب يوقّع قانوناً لإنهاء أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة
الشتاء يفاجئ بورسعيد.. الأمطار تغرق شوارع الشرق والعرب وبور فؤاد
كتلة السوداني تتصدر الانتخابات.. ماذا ينتظر العراق في مفاوضات تشكيل الحكومة؟
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
توك شو

خالد الصاوي: بَشِمّ المخرج الكويس.. ومستعد أشتغل مع أي حد عنده رؤية مختلفة

النجم خالد الصاوي
النجم خالد الصاوي
محمد البدوي

أكد النجم خالد الصاوي أنه لا يتردد في التعاون مع أي مخرج جديد؛ طالما يقتنع برؤيته الفنية، قائلاً: «أنا بشم المخرج الكويس.. ومستعد أشتغل مع أي مخرج عنده رؤية مختلفة وشغف حقيقي».

وكشف الفنان خالد الصاوي عن اقترابه من الانتهاء من تصوير عدة أفلام جديدة كان قد بدأ العمل عليها مؤخرًا، مؤكدًا أن العام المقبل سيشهد عرض عدد من الأعمال التي يشارك فيها إلى جانب نخبة من النجوم.

أول تجربة إخراجية 

وقال الصاوي، خلال حوار له عبر قناة "دي إم سي"، إن من بين هذه الأعمال فيلمًا يجمعه بالفنان محمد إمام والفنان شيكو، إلى جانب فيلم آخر بعنوان «المصيف»، وهو أول تجربة إخراجية للمخرج الشاب سليم العدوي، متوقعًا أن يكون الفيلم مميزًا ومختلفًا عن السائد في السينما المصرية.

وأضاف الصاوي أن هناك العديد من الأفلام الأخرى التي ينتظر عرضها خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أنه دائمًا ما يسعى لتقديم شخصيات متنوعة وجديدة ترضي جمهوره وتضيف إلى مسيرته الفنية.

واختتم الصاوي حديثه بالتأكيد أن السينما المصرية تشهد حالة نشاط فني كبير، وأن الجيل الجديد من المخرجين يمتلك طاقات وإبداعات واعدة تستحق الدعم.

