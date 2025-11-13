التعليم: لا مدارس تعاني من نقص معلمي المواد الأساسية.. ونسب الحضور تتجاوز 87%

أكد شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، أن تصريحات محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم، بشأن سد عجز المعلمين بالمدارس ليست جديدة، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على معالجة هذا الملف من خلال تعيين معلمين جدد، وسد العجز بمعلمي الحصة، إلى جانب إجراءات تنظيمية أخرى.

سد العجز من المعلمين

وأوضح زلطة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" على قناة MBC مصر، أن الحديث عن سد العجز جاء تحديدًا فيما يخص المواد الأساسية، مؤكدًا أنه لا توجد أي مدرسة على مستوى الجمهورية تعاني نقصًا في معلمي هذه المواد بعد الإجراءات الأخيرة.

وأشار إلى أن نسب الحضور في المدارس الحكومية تجاوزت 87%، باستثناء الصف الثالث الثانوي، مشددًا على أن هذه النسب ارتفعت بشكل ملحوظ مقارنة بالأعوام السابقة، التي كانت تصل أحيانًا إلى 15% فقط.

خفض الكثافات داخل الفصول

وأضاف المتحدث أن خفض الكثافات داخل الفصول، وتطبيق لائحة الانضباط المدرسي، واعتماد التقييمات الأسبوعية والشهرية، وضم درجات أعمال السنة للمجموع الكلي، ساهمت في تحقيق حالة من الانضباط والاستقرار الكامل للعملية التعليمية في جميع المحافظات.