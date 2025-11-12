انضباط العملية التعليمية.. التعليم: 87 % نسبة الحضور بالمدارس الحكومية

أكد شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، أن تصريحات محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم بشأن سد عجز المعلمين بالمدارس ليست جديدة، إذ كررها أكثر من مرة خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على معالجة هذا الملف من خلال مجموعة من الحلول الفنية والإجرائية، من بينها تعيين معلمين جدد وسد العجز بمعلمي الحصة إلى جانب إجراءات تنظيمية أخرى.

وأوضح شادى زلطة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، أن الحديث عن سد العجز جاء تحديدًا فيما يخص المواد الأساسية، حيث لا توجد أي مدرسة على مستوى الجمهورية تعاني من نقص في معلمي هذه المواد بعد الإجراءات الأخيرة.

ارتفاع نسب الحضور بالمدارس الحكومية

وأشار متحدث التعليم، إلى أن نسب الحضور في المدارس الحكومية تجاوزت 87%، باستثناء الصف الثالث الثانوي، مؤكدًا أن نسب الحضور خلال العامين الدراسيين الماضي والحالي ارتفعت بشكل ملحوظ مقارنة بالأعوام السابقة، إذ لم تكن تتجاوز 15% في بعض الفترات.

وأوضح متحدث التعليم أن الإجراءات التي اتُّخذت خلال الفترة الماضية، ومن بينها خفض الكثافات داخل الفصول، وتطبيق لائحة الانضباط المدرسي، واعتماد التقييمات الأسبوعية والشهرية، وتوزيع درجات أعمال السنة وضمّها للمجموع الكلي، ساهمت جميعها في تحقيق حالة من الانضباط والاستقرار الكامل للعملية التعليمية في مختلف المحافظات.