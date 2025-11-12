قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الاحتلال يفرج عن أربعة أسرى فلسطينيين من قطاع غزة
علامات حضور ملك الموت.. 7 أمور إذا رأيتها فاعلم أن روح المحتضر تفارق جسده
اتصل نصلك في أي مكان.. رقم سيارة الإغاثة المرورية على الطرق
استخراج بطاقة الرقم القومي إلكترونيا 2025.. خطوات ورسوم وشروط التقديم
الحسيني: منتدى الاستثمار المصري الخليجي يدشن مرحلة جديدة من التكامل الاقتصادي
بنداري: شكاوى انتخابات مجلس النواب بمسقط رأس المترشحين تتعلق بحرص المواطنين على المشاركة
الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء يعلن التصنيف العالمي للأندية: بيراميدز يتفوق على الأهلي
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البيض مع الأفوكادو؟
برلمانية: زيادة أيام الدراسة خطوة ضرورية لتخريج جيل أكثر وعيا وانضباطا
جمال شعبان يكشف الحالة الصحية لـ محمد صبحي بعد شائعة وفاته
«المصرية لحقوق الإنسان»: لابد من ضمانات عملية لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية على أرض الواقع
من كنيسة مارجرجس بخماروية.. البابا تواضروس يتحدث عن "رب الأوقات"
انضباط العملية التعليمية.. التعليم: 87 % نسبة الحضور بالمدارس الحكومية

هاني حسين

أكد شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، أن تصريحات محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم بشأن سد عجز المعلمين بالمدارس ليست جديدة، إذ كررها أكثر من مرة خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على معالجة هذا الملف من خلال مجموعة من الحلول الفنية والإجرائية، من بينها تعيين معلمين جدد وسد العجز بمعلمي الحصة إلى جانب إجراءات تنظيمية أخرى.

وأوضح شادى زلطة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، أن الحديث عن سد العجز جاء تحديدًا فيما يخص المواد الأساسية، حيث لا توجد أي مدرسة على مستوى الجمهورية تعاني من نقص في معلمي هذه المواد بعد الإجراءات الأخيرة.

ارتفاع نسب الحضور بالمدارس الحكومية

وأشار متحدث التعليم، إلى أن نسب الحضور في المدارس الحكومية تجاوزت 87%، باستثناء الصف الثالث الثانوي، مؤكدًا أن نسب الحضور خلال العامين الدراسيين الماضي والحالي ارتفعت بشكل ملحوظ مقارنة بالأعوام السابقة، إذ لم تكن تتجاوز 15% في بعض الفترات.

وأوضح متحدث التعليم أن الإجراءات التي اتُّخذت خلال الفترة الماضية، ومن بينها خفض الكثافات داخل الفصول، وتطبيق لائحة الانضباط المدرسي، واعتماد التقييمات الأسبوعية والشهرية، وتوزيع درجات أعمال السنة وضمّها للمجموع الكلي، ساهمت جميعها في تحقيق حالة من الانضباط والاستقرار الكامل للعملية التعليمية في مختلف المحافظات.

