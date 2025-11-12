برلمانية: تمديد العام الدراسي يعزز جودة التعليم ويضمن استفادة حقيقية للطلاب

أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن قرار زيادة عدد أيام العام الدراسي إلى أكثر من 185 يومًا خطوة مهمة في مسار تطوير التعليم، مشددة على أنه لا يمكن الارتقاء بمستوى الطلاب دون زيادة زمن التعلم الفعلي داخل الفصول.

وأوضحت العسيلي في تصريح خاص لصدي البلد أن العام الدراسي القصير كان أحد الأسباب الرئيسية في تكدس المناهج وضغط الحصص الدراسية، مما كان يضع عبئًا على الطالب والمعلم في آن واحد، أما زيادة المدة الدراسية فستتيح تنظيم الجدول الدراسي بشكل أكثر مرونة وتحسين أساليب التدريس والمتابعة.

وأضافت أن القرار سيسهم أيضًا في رفع كفاءة المعلمين وتخفيف الضغط الأسبوعي عليهم، إلى جانب تحقيق الانضباط داخل المدارس وتعزيز التواصل بين المعلم والطالب.

واختتمت النائبة تصريحها بالتأكيد على أن زيادة أيام الدراسة جزء من رؤية شاملة لإصلاح منظومة التعليم، تتكامل مع تطوير المناهج وتحديث البنية التكنولوجية للمدارس، بما يواكب أهداف بناء الإنسان المصري التي تتبناها الدولة.