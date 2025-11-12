محافظ القاهرة يشهد حفل جامعة عين شمس لحصولها على الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم

شهد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة الحفل الذي أقامته جامعة عين شمس بمناسبة حصولها على الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد بحضور الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة .

وأكد محافظ القاهرة أن حصول جامعة عين شمس العريقة على الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وهو إنجاز يضاف إلى سجل الجامعة الحافل بالتميز والريادة على مدار عقود طويلة باعتبارها واحدة من أعرق الجامعات المصرية التي ساهمت في تخريج كوادر علمية متميزة أثرت المجتمع المصري في مختلف المجالات.

وأشار إلى أن هذا الإنجاز هو ثمرة جهد دؤوب ورؤية طموحة من إدارة الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب الذين آمنوا بأن جودة التعليم هي الركيزة الأساسية لبناء وطن قوي ومجتمع متقدم ، كما أنه يُعبر عن التزام الجامعة الدائم بالمعايير الأكاديمية العالمية، وسعيها الدؤوب للارتقاء بالعملية التعليمية والبحث العلمي وخدمة المجتمع بما يسهم في تحقيق رؤية الدولة نحو تعليم عالي الجودة قادر على بناء الإنسان المصري وتنمية الوطن.