يصنع جيلاً.. برلمانية: رفع مكانة المعلم ودعمه «أولوية وطنية» في خطة تطوير التعليم

أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن دعم المعلم ورفع مكانته يشكلان حجر الزاوية في خطة الدولة لتطوير التعليم، مشيرةً إلى أن المعلم هو العنصر الأساسي الذي يحقق جودة العملية التعليمية.

وقالت «العسيلي»: "الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة التربية والتعليم لتوفير الكوادر التعليمية وتغطية الاحتياجات، سواء من خلال المعلمين المتفرغين أو المعلمين بالحصة، تعكس حرص الدولة على منح المعلم المكانة التي يستحقها. فالمعلم الجيد هو من يرفع مستوى التعليم ويخلق بيئة تعليمية محفزة للطلاب."

وأضافت في تصريح خاص لـ«صدى البلد»: "تطوير المناهج وابتكار أساليب تقييم حديثة، إلى جانب التقدير المادي والمعنوي للمعلم، كلها خطوات تعكس رؤية الدولة لدعم المعلم وتحفيزه على العطاء المستمر، بما يسهم في إعداد جيل متعلم ومتميز قادر على المنافسة عالميًا."

واختتمت «العسيلي» تصريحها بالقول: "نحن في البرلمان نتابع عن كثب كل الإجراءات التي ترفع من شأن المعلم، وندعم أي سياسات تضمن له حقوقه وتعزز دوره الحيوي في بناء مستقبل التعليم المصري."