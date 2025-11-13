قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خبير اقتصادي: مشروع تنمية علم الروم يحسن قيمة الجنيه ويحقق التنمية المستدامة
"قدس الأثر ومعهد العظمة".. برنامج العلاج الطبيعي بجامعة القاهرة الأهلية ينظم ندوة تثقيفية
وفقا لآخر تحديث.. أسعار العملات الأجنبية في مصر
ما ينبغي فعله لمن أراد الدخول في صلاة الجماعة ولم يجد مكانا في الصف
عرض حياة المواطنين للخطر.. سائق سيارة نقل بدمياط يواجه السجن المشدد بالقانون
مجلس السيادة السوداني: القيادة العسكرية تسعى لتجنيب البلاد نزيف الدماء
غارة جوية إسرائيلية شرقي مدينة غزة تُشعل موجة جديدة من التصعيد
الشتاء يكشر على أنيابه.. تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة
تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم.. وهذا ثمن البيض
صاحبها تنازل.. سعد الصغير يُعلن عن انتهاء أزمة سيارة حادث إسماعيل الليثي
مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون لإنهاء الإغلاق الحكومي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

"قدس الأثر ومعهد العظمة".. برنامج العلاج الطبيعي بجامعة القاهرة الأهلية ينظم ندوة تثقيفية

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
حسام الفقي

ينظم برنامج العلاج الطبيعي بجامعة القاهرة الأهلية، تحت رعاية د. محمد سامي عبد الصادق المكلف بأعمال رئيس الجامعة، ندوة تثقيفية عن المتحف المصري الكبير “هدية مصر للعالم”، تحت عنوان "المتحف المصري قدس الأثر ومعهد العظمة"، يحاضر فيها يسرا حسن مصطفى المرشد بالمتحف المصري الكبير، في العاشرة صباح الأربعاء المقبل (19 نوفمبر) بمدرج G02 بمقر الجامعة الأهلية بمدينة السادس من أكتوبر.

يشهد الندوة التثقيفية، د.نحمد العطار نائب رئيس جامعة القاهرة الأهلية للشئون الأكاديمية، ود.جيهان المنياوي عميد كليات القطاع الصحي، ود.عبد الهادي العوضي عميد كليات قطاع العلوم الاجتماعية، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس، والعاملين والطلاب.

أعظم مشروع ثقافي وحضاري في القرن الـ21

وأوضح د. محمد سامي عبد الصادق، أن المحاضرة سوف تتناول أهمية المتحف المصري الكبير بوصفه أعظم مشروع ثقافي وحضاري في القرن الحادي والعشرين، وما يحتويه من مقتنيات فريدة تروي تاريخ مصر عبر العصور، بالإضافة إلى دوره في تعزيز الوعي الأثري والثقافي لدى الأجيال الجديدة، وربطه بالهوية المصرية الأصيلة، مؤكدًا حرص الجامعة الأهلية على دعم وتنظيم الفعاليات العلمية والثقافية التي تعزز الانتماء الوطني وتنمي وعي الطلاب بأهمية التراث المصري العظيم، وربطهم بمؤسسات الدولة الكبرى ومشروعاتها القومية الرائدة، بما يعزز لديهم الفخر بالهوية المصرية.

وأضاف د.محمد سامي عبدالصادق، أن المتحف المصري الكبير يمثل رمزًا عالميًا لحضارة مصر الخالدة، وجسرًا للتواصل الثقافي مع العالم،  ويؤكد أن الحضارة المصرية ستظل منبع فخر للأجيال القادمة ومصدر إلهام للإنسانية كلها.

ومن جانبه، قال د. محمد العطار نائب رئيس جامعة القاهرة الأهلية للشئون الأكاديمية إن تنظيم مثل هذه الندوات التثقيفية يأتي في إطار رؤية الجامعة لدمج الثقافة بالعلم وبناء شخصية الطالب المتكاملة، مشيرًا إلى أن المتحف المصري الكبير يُعد أهم المشروعات الحضارية في العالم، ويجسد جهود الدولة المصرية في تقديم تجربة فريدة تدمج بين الأصالة والتطور التكنولوجي الحديث في عرض التراث، لافتًا إلى أن جامعة القاهرة الأهلية تهدف من خلال هذه الأنشطة إلى تعزيز الانتماء الوطني لدى طلابها، وربطهم بالمؤسسات الثقافية والعلمية الكبرى، بما يسهم في بناء جيل واعٍ يدرك قيمة ماضيه ويساهم في صناعة مستقبله.

ومن جهتها، اكدت د.جيهان المنياوي، عميد كليات القطاع الصحي، أن المتحف المصري الكبير ليس مجرد صرح أثري، بل منصة تعليمية وثقافية تُجسّد تواصل الأجيال وتُرسّخ قيم الانتماء والاعتزاز بالهوية المصرية، مشيرة إلى حرص جامعة القاهرة الاهلية على تعزيز الانتماء والولاء من خلال إبراز قيمة الحضارة المصرية ودورها في تعزيز الهوية الوطنية.

برنامج العلاج الطبيعي بجامعة القاهرة الأهلية جامعة القاهرة الأهلية القاهرة الأهلية المتحف المصري الكبير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

تجنبوا العواصف وابقوا في المنازل.. الأرصاد تحذر: أمطار رعدية تضرب عددا من المحافظات

علامات حضور ملك الموت

علامات حضور ملك الموت.. 7 أمور إذا رأيتها فاعلم أن روح المحتضر تفارق جسده

الواقعة

إجراء عاجل تجاه مرشح بمجلس النواب أطلق النار بعد فوزه في الانتخابات بالإسكندرية

فتاة جسر السويس

مش هعمل فيه محضر.. تصالح فتاة جسر السويس مع والدها

حالة الطقس

شتاء مبكر.. إرشادات من الأرصاد للسلامة أثناء العواصف الرعدية المتوقعة غدا

زيزو

تعليق ناري من الغندور على عقوبة زيزو من اتحاد الكرة

محمد صبحي

جمال شعبان يكشف الحالة الصحية لـ محمد صبحي بعد شائعة وفاته

رشوة

الوسيط والحقائب والملفات المؤجلة.. لغز الرشوة التي هزّت مصلحة الضرائب | أقول أحد المتهمين

ترشيحاتنا

أرشيفية

البيطريين تعلن مواعيد فتح باب الترشح لانتخابات التجديد النصفي |مستند

نعي نقابة الأطباء للراحل الدكتور محمود الجبالي

الكل حزين عليه.. الأطباء تبكي رحيل الدكتور محمود الجبالي

البابا تواضروس

البابا تواضروس يوضح كيف تستغل وقتك وتثق في تدبير الله

بالصور

نجمات تألقن بالأزرق فى مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ46

نجمات تألقن بالازرق فى مهرجان القاهرة السينمائي فى دورته الـ46
نجمات تألقن بالازرق فى مهرجان القاهرة السينمائي فى دورته الـ46
نجمات تألقن بالازرق فى مهرجان القاهرة السينمائي فى دورته الـ46

الخسائر تلاحق أيلون ماسك.. استقالات جديدة تهز شركة تسلا

إيلون ماسك
إيلون ماسك
إيلون ماسك

ميريهان حسين تلفت الأنظار على السجادة الحمراء

ميريهان حسين تلفت الانظار على السجادة الحمراء
ميريهان حسين تلفت الانظار على السجادة الحمراء
ميريهان حسين تلفت الانظار على السجادة الحمراء

بألوان الطاوس.. أروى جودة تخطف الأنظار على السجادة الحمراء

أروى جودة تخطف الانظار بفستان بالوان الطاوس على السجادة الحمراء
أروى جودة تخطف الانظار بفستان بالوان الطاوس على السجادة الحمراء
أروى جودة تخطف الانظار بفستان بالوان الطاوس على السجادة الحمراء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: حكايتي مع ( العِرْسَةِ )..!!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العلاقات الحديثة هل تبحث عن الحب أم عن الأمان

المزيد