هل يكفي جريان المياه على القدم عند الوضوء دون تدليك؟.. علي جمعة يجيب

أكد الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق، أن مذهب الشافعية لا يشترط الدلك أثناء غسل القدمين في الوضوء، موضحًا أن مجرد جريان الماء على الرجلين يكفي لصحة الغُسل، حتى لو تم ذلك بوضع القدم تحت الحنفية دون الحاجة لفركها باليد.

وقال جمعة إن هذا هو المعتمد في الفقه الشافعي، وأن المقصود هو وصول الماء إلى البشرة، وليس التدليك كما يظن البعض.

شروط المسح على الشراب

وفي سياق متصل، تناولت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك سؤالًا ورد إليها حول حكم المسح على الجورب أثناء الوضوء.

وجاء السؤال نصًا: "توضأت في السابعة صباحًا وارتديت الشراب، فهل يجوز أن أمسح عليه طوال اليوم في الصلوات الخمس؟".

ورد الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، موضحًا أن المسح على الشراب جائز إذا توافرت فيه الشروط الشرعية، وهي أن يكون الشراب سميكًا ويغطي كامل موضع الفرض في القدمين، وأن يُرتدى بعد تمام الطهارة، مشيرًا إلى أن المدة المسموح بها للمسح هي 24 ساعة للمقيم.

كما حذر عبد السميع من خطأ شائع يقع فيه كثيرون أثناء الوضوء، يؤدي إلى بطلان المسح على الشراب.

وقال إن بعض الناس يقومون بغسل القدم اليمنى ثم يرتدون الشراب مباشرة قبل أن يغسلوا اليسرى، وهو تصرف غير صحيح لأن الطهارة لم تكتمل بعد.

وأوضح أن المسح لا يكون صحيحًا إلا إذا تم ارتداء الجوربين بعد الانتهاء الكامل من الوضوء، أي بعد غسل القدمين معًا، مؤكدًا أن إهمال هذا الشرط يُفقد الوضوء تمام الطهارة المطلوبة شرعًا.