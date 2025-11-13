لو مكان مرتجي هقوله عيب.. نجم الزمالك السابق يعلق تصرف زيزو مع هشام نصر

انتقد خالد جلال، نجم نادي الزمالك السابق، تصرف أحمد مصطفى زيزو، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بسبب عدم مصافحته لـ هشام نصر، نائب رئيس نادي الزمالك، خلال مراسم تتويج الأهلي بالسوبر، مؤكدًا أنه كان يجب على خالد مرتجي، أمين صندوق القلعة الحمراء، أن يدفع اللاعب لمصافحة نائب الزمالك





وقال خالد جلال، في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية «ام بي سي مصر»: «لو أنا واقف على المنصة ومكان خالد مرتجي، اقسم بالله هقول لـ زيزو، سلم على هشام نصر».

وأضاف: «المبادئ لا تتجزأ، الموضوع مش أهلي وزمالك، بيزيرا، لاعب نادي الزمالك، غلطان لعدم مصافحة الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة».