محمد أضا عن تعديل عقوبات كأس السوبر: هفترض حسن النية

علّق الإعلامي محمد طارق أضا على طريقة إعلان عقوبات كأس السوبر المصري من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم، بعدما تم تعديل العقوبات بعد نشرها وإضافة العقوبات المفروضة على النادي الأهلي ولاعبه أحمد سيد زيزو.

وقال محمد أضا، خلال برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «أنا هفرض حسن النية ووارد جدًا أن تكون العقوبات ضد الأهلي وزيزو نسي مصمم البيان أن يضيفها.. وكلنا بشر ومعرضون للخطأ».

واستدرك قائلًا: «ولكن هل لا يوجد مراجعة في اتحاد الكرة للبيانات قبل نشرها لتجنب حدوث مثل هذا الخطأ».

وتابع قائلًأ: «الموضوع حساس جدًا لذلك كان يجب أن يكون هناك تدقيق قبل نشر العقوبات من قبل اتحاد الكرة منعًا لسوء النية خاصة أن الجميع كان ينتظر العقوبات التي يصدرها اتحاد الكرة بشأن ما حدث من تجاوزات في كأس السوبر».