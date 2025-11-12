قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جمال شعبان يوضح أسباب تفشي أمراض الفشل الكلوي
تجنبوا العواصف وابقوا في المنازل.. الأرصاد تحذر: أمطار رعدية تضرب عددا من المحافظات
الإجراءات الجنائية.. القانون يجيز تأجيل تنفيذ العقوبة على الحوامل حتى عامين بعد الولادة
عقوبة تزوير المهنة في البطاقة الشخصية
جمال شعبان عن وفاة إسماعيل الليثي: الدنيا ساعة ويا رب نجعلها في طاعة
ارتفاع 70 جنيها .. سعر الذهب في مصر ختام تعاملات اليوم الأربعاء
برلماني: إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد يؤكد إصرار الدولة على ترسيخ العدالة
مدفعية الاحتلال الإسرائيلي تستهدف تل الأحمر الشرقي بريف القنيطرة جنوب سوريا
كيف ينظر حلف الناتو للمستجدات في الملف النووي الإيراني؟.. نيكولاس ويليامز يجيب
أشرف زكي ينفي وفاة الفنان محمد صبحي
ماركات عالمية.. مزاد جديد لبيع سيارات الجمارك
القناة 12 الإسرائيلية: اعتقال ضابط برتبة لواء والتحقيق معه بشبهة خيانة الأمانة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

محطات هامة في حياة إيلون ماسك مالك شركة تسلا ؟

حياة إيلون ماسك مالك شركة تسلا
حياة إيلون ماسك مالك شركة تسلا
إبراهيم القادري

إيلون ماسك هو رجل أعمال أمريكي من جنوب أفريقا، واشتهر بكونه الرئيس التنفيذي والمصمم الرئيسي في شركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية وشركة سبيس إكس لإطلاق المركبات الفضائية.

 حياة إيلون ماسك مالك شركة تسلا 

ولد إيلون ماسك عام 1971 وحصل على شهادات في الفيزياء والاقتصاد من جامعة بنسلفانيا، وشارك في تأسيس شركة Zip2 وباي بال قبل أن يبدأ مشاريع الطاقة المتجددة والفضاء.

 حياة إيلون ماسك مالك شركة تسلا 

وكان يعمل إيلون ماسك أيضًا الرئيس التنفيذي لشركة X تويتر سابقا، ويعرف بمشاريع أخرى منها، Neuralink ، و The Boring Company.

نشأت إيلون ماسك

ولد إيلون ماسك في 28 يونيو من عام 1971 في بريتوريا، جنوب أفريقيا، واهتم بدراسة الكمبيوتر في سن مبكرة، وبعد ذلك ابتكر لعبة فيديو في عمر 12 عام، وبعدها انتقل إلى كندا في سن 18 سنه ، ثم إلى الولايات المتحدة لمتابعة تعليمه في جامعة بنسلفانيا، وحصل على شهادتي بكالوريوس في الاقتصاد والفيزياء.

 حياة إيلون ماسك مالك شركة تسلا 

خروج إيلون ماسك من جنوب أفريقيا

غادر إيلون ماسك جنوب أفريقيا عام 1988 لرفضه الخدمة العسكرية الإلزامية في ظل نظام الفصل العنصري، ورغبته في البحث عن فرص اقتصادية أكبر في الولايات المتحدة.

الشركات الرئيسية لـ إيلون ماسك

شارك إيلون ماسك في تأسيس شركة Zip2 التي قدمت محتوى إلكترونيًا لشركات الصحف، وباعها مقابل 350 مليون دولار.

وعمل ماسك أيضا على تطوير شركة X.com التي اندمجت مع باي بال، مما جلب له أرباح مالية كبيرة مكنته من تمويل مشاريعه اللاحقة.

 حياة إيلون ماسك مالك شركة تسلا 

وشركة سبيس إكس (SpaceX) التي أسسها في عام 2002 لتصنيع مركبات فضائية وإطلاق البعثات الفضائية، وهي المسؤولة عن صواريخ فالكون وخدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية ستارلينك، بالاضافة إلي شركة تسلا التي شارك في تأسيسها عام 2003 كشركة لتصنيع السيارات الكهربائية وأنظمة الطاقة المتجددة، وشركة X سابقًا التي استحوذ على منصة تويتر في عام 2022، وأعاد تسميتها لاحقًا بـ X.

 حياة إيلون ماسك مالك شركة تسلا 

وأسس إيلون ماسك أيضًا شركات منها، The Boring Company لتطوير أنظمة النقل الأنفاق، وNeuralink لتطوير تقنيات واجهة الدماغ والحاسوب. 

إيلون ماسك جنوب أفريقا شركة تسلا السيارات الكهربائية نشأت إيلون ماسك شركة Zip2 شركة Xcom الخدمة العسكرية الإلزامية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

هيعدي الـ185 يوما | وزير التعليم يعلن زيادة عدد أيام العام الدراسي القادم

هيدي كرم

ادعولي .. أول رد فعل من هيدي كرم بعد إعلان مي عز الدين عقد قرانها

فيديو فتاة جسر السويس

فيديو فتاة جسر السويس.. التحريات تكشف مفاجأة عن هوية المتهم

زلزال

هزة أرضية يشعر بها سكان مصر.. والبحوث الفلكية تكشف تفاصيلها

هزة أرضية

سكان مصر يشعرون بهزة أرضية جديدة.. وتوضيح عاجل من معهد البحوث الفلكية

فتاة جسر السويس

القبض على المتهم بالتعدي على فتاة في مدخل عقار بالقاهرة

هيدي كرم

بعد زواجه من مي عز الدين.. تصرف حاسم من هيدي كرم ضد أحمد تيمور

الواقعة

إجراء عاجل تجاه مرشح بمجلس النواب أطلق النار بعد فوزه في الانتخابات بالإسكندرية

ترشيحاتنا

مركز العزيمة

عمرو عثمان: الاستعانة بـ 50 % من الخريجين للعمل في برامج ومراكز العزيمة لعلاج مرضى الإدمان

المحامين

المحامين تستعد لجلسة حاسمة لاعتماد الميزانيات وإجراء انتخابات النقابات الفرعية

سفير مصر في برلين: القاهرة بوابة استراتيجية للشركات الألمانية إلى أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا

سفير مصر في برلين: القاهرة بوابة استراتيجية للشركات الألمانية إلى أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا

بالصور

تفاصيل حفل افتتاح الدورة الـ 46 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي

حسين فهمي
حسين فهمي
حسين فهمي

يسرا ببدلة كلاسيك في احتفالية تسلمها وسام جوقة الشرف من جمهورية فرنسا

يسرا ببدلة كلاسيك في احتفالية تسلمها وسام جوقة الشرف من جمهورية فرنسام
يسرا ببدلة كلاسيك في احتفالية تسلمها وسام جوقة الشرف من جمهورية فرنسام
يسرا ببدلة كلاسيك في احتفالية تسلمها وسام جوقة الشرف من جمهورية فرنسام

طريقة عمل طاجن البامية باللحمة خطوة بخطوة

طريقة عمل طاجن البامية باللحمة خطوة بخطوة:
طريقة عمل طاجن البامية باللحمة خطوة بخطوة:
طريقة عمل طاجن البامية باللحمة خطوة بخطوة:

100 صورة للنجوم على ريد كاربت القاهرة السينمائي.. الألبوم الكامل

إلهام شاهين وميريهان حسين ونيرمين الفقي
إلهام شاهين وميريهان حسين ونيرمين الفقي
إلهام شاهين وميريهان حسين ونيرمين الفقي

فيديو

زواج مي عز الدين

خبير تغذية.. من هو أحمد تيمور زوج مي عز الدين ؟

عصير الجزر ينهي حياة طبيب بريطاني

عصير الجزر ينهي حياة طبيب بريطاني ويحول جلده للون الأصفر

بيان نفي

مصدر أمني ينفي مزاعم إخـ وانية باستهداف مواطنين في أسوان

امرأة كادت تفقد حياتها بسبب "تثاؤب"

امرأة كادت تفقد حياتها بسبب "تثاؤب"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: حكايتي مع ( العِرْسَةِ )..!!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العلاقات الحديثة هل تبحث عن الحب أم عن الأمان

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: السكن والمساكنة: رؤية أخلاقية واجتماعية في ضوء القيم المصرية

المزيد