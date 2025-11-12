محطات هامة في حياة إيلون ماسك مالك شركة تسلا ؟

إيلون ماسك هو رجل أعمال أمريكي من جنوب أفريقا، واشتهر بكونه الرئيس التنفيذي والمصمم الرئيسي في شركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية وشركة سبيس إكس لإطلاق المركبات الفضائية.

حياة إيلون ماسك مالك شركة تسلا

ولد إيلون ماسك عام 1971 وحصل على شهادات في الفيزياء والاقتصاد من جامعة بنسلفانيا، وشارك في تأسيس شركة Zip2 وباي بال قبل أن يبدأ مشاريع الطاقة المتجددة والفضاء.

وكان يعمل إيلون ماسك أيضًا الرئيس التنفيذي لشركة X تويتر سابقا، ويعرف بمشاريع أخرى منها، Neuralink ، و The Boring Company.

نشأت إيلون ماسك

ولد إيلون ماسك في 28 يونيو من عام 1971 في بريتوريا، جنوب أفريقيا، واهتم بدراسة الكمبيوتر في سن مبكرة، وبعد ذلك ابتكر لعبة فيديو في عمر 12 عام، وبعدها انتقل إلى كندا في سن 18 سنه ، ثم إلى الولايات المتحدة لمتابعة تعليمه في جامعة بنسلفانيا، وحصل على شهادتي بكالوريوس في الاقتصاد والفيزياء.

خروج إيلون ماسك من جنوب أفريقيا

غادر إيلون ماسك جنوب أفريقيا عام 1988 لرفضه الخدمة العسكرية الإلزامية في ظل نظام الفصل العنصري، ورغبته في البحث عن فرص اقتصادية أكبر في الولايات المتحدة.

الشركات الرئيسية لـ إيلون ماسك

شارك إيلون ماسك في تأسيس شركة Zip2 التي قدمت محتوى إلكترونيًا لشركات الصحف، وباعها مقابل 350 مليون دولار.

وعمل ماسك أيضا على تطوير شركة X.com التي اندمجت مع باي بال، مما جلب له أرباح مالية كبيرة مكنته من تمويل مشاريعه اللاحقة.

وشركة سبيس إكس (SpaceX) التي أسسها في عام 2002 لتصنيع مركبات فضائية وإطلاق البعثات الفضائية، وهي المسؤولة عن صواريخ فالكون وخدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية ستارلينك، بالاضافة إلي شركة تسلا التي شارك في تأسيسها عام 2003 كشركة لتصنيع السيارات الكهربائية وأنظمة الطاقة المتجددة، وشركة X سابقًا التي استحوذ على منصة تويتر في عام 2022، وأعاد تسميتها لاحقًا بـ X.

وأسس إيلون ماسك أيضًا شركات منها، The Boring Company لتطوير أنظمة النقل الأنفاق، وNeuralink لتطوير تقنيات واجهة الدماغ والحاسوب.