أحمد موسى: مواجهة الشائعات ضرورة.. وصناع التريند يروجون لمعلومات مضللة

قال الإعلامي أحمد موسى إن الوقت كان يحتاج إلى وقفة حاسمة، مشيرًا إلى أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عقد اليوم اجتماعًا مهمًا، ورغم تعدد الاجتماعات السابقة فإن التحدي الأكبر الآن هو التصدي لموجات الشائعات المتزايدة.

ظهور شخصيات تدّعي الخبرة

أوضح موسى أن الفترة الماضية شهدت ظهور شخصيات تدّعي الخبرة، مثل شخص قدّم نفسه كمهندس مدني ونشر صورة لكوبري في العراق مدّعيًا أنه مسنود على خشب، قبل أن يتبين عدم صحة ما طرحه، بالإضافة إلى آخر أثار الجدل بحديثه عن تصدير المانجا واستيراد عصير المانجا.

وأشار إلى أن الأمر تطور لدرجة أن بعض الأشخاص باتوا يختلقون موضوعات لا أساس لها من الصحة فقط من أجل جذب الانتباه وتحقيق التريند.