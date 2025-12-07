أحمد موسى يقدم حلقة جديدة من برنامج على مسئوليتي| بث مباشر

يقدم الإعلامي أحمد موسى حلقة جديدة من برنامج “على مسئوليتي” والمذاع عبر قناة “صدى البلد”، ومن المقرر أن يتناول خلالها عددا من القضايا المحلية والعالمية التي تهم الرأي العام.

ويتناول الإعلامي أحمد موسى خلال حلقة اليوم العديد من الملفات الخارجية والعربية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية التي لا تزال قضية العرب الأولى، بعدما خرج رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم بتصريحات مثيرة حول مستقبل الدولة الفلسطينية.

أزمة محمد صلاح

وعلق الإعلامي أحمد موسى على أزمة محمد صلاح الأخيرة مع ليفربول، معبرًا عن استيائه من الوضع الذي يمر به صلاح داخل النادي بعد جلوسه على مقاعد البدلاء لثلاث مباريات متتالية.

وكتب موسى عبر حسابه الشخصي على منصة إكس: “نجم مصر العالمى محمد صلاح ينفجر فى وجه سلوت وليفربول بعد تهميشه ووضعه على دكة البدلاء ٣ مباريات”.