صحة غزة: ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى 70 ألف شهيدا
"شكرا لك يا مصر".. "الخليج" الكويتية تشيد بالإنجازات غير المسبوقة في عهد الرئيس السيسي
بعد حبس المتهمين.. والد السباح يوسف لـ صدى البلد: أحد المتسابقين لاحظ غرق نجلي.. والحكام تجاهلوا التحذير
مفيش غلق للمدارس.. الصحة: الوضع الوبائي في مصر مطمئن للغاية
مفاجأة حول مستقبل محمد صلاح تفتح الباب أمام رحيله في الشتاء للسعودية
H1N1.. وزير الصحة يكشف عن نوع فيروس الانفلونزا الموجود في مصر
وزير الأوقاف يفتتح دورة تدريبية لأئمة ماليزيا بمسجد مصر الكبير
انطلاق منتدى الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والصين .. غدا
نتنياهو يرفض إقامة دولة فلسطينية ويصف المرحلة الثانية من اتفاق غزة بالصعبة| تفاصيل
وزير خارجية قطر: علاقتنا بحماس بدأت بطلب أمريكي وكل المساعدات إلى غزة بتنسيق مع إسرائيل
نتنياهو: أوشكنا على الانتهاء من المرحلة الأولى لاتفاق غزة والثانية أكثر صعوبة
أحمد سعد: مررت بأوقات بدون أموال وطُردت صغيرًا.. وقررت الحفاظ على حلمي
رياضة

أحمد موسى: سنتوقف عن تشجيع ليفربول حتى يأخذ محمد صلاح مكانه

محمد صلاح
محمد صلاح

علق الإعلامي أحمد موسى على أزمة محمد صلاح الأخيرة مع ليفربول، معبرًا عن استيائه من الوضع الذي يمر به صلاح داخل النادي بعد جلوسه على مقاعد البدلاء لثلاث مباريات متتالية.

وكتب موسى عبر حسابه الشخصي على منصة إكس: “نجم مصر العالمى محمد صلاح ينفجر فى وجه سلوت وليفربول بعد تهميشه ووضعه على دكة البدلاء ٣ مباريات”.

وتابع: “من هنا نقولها : مصر كلها تشجع ليفربول بسبب الملك المصرى مو صلاح وإذا قرر مغادرة الريدز لن نشجعه وسنذهب لأى فريق يلعب له إبن مصر محمد صلاح، لا يعنينا البريميرليج ومن سيفوز به أم لا ، ما يعنينا هو محمد صلاح والفريق الدى يلعب له فى أى مكان”.

وأضاف: "سنتوقف عن تشجيع ليفربول حتى يأخذ محمد صلاح مكانه أو ليرحل الى نادى آخر وسيجد مصر والعرب كلهم ومحبيه حول العالم معه.. 
‏محمد صلاح لن تسير وحيدًا".

واختتم: “كلنا معك وندعمك بكل قوة ، ننتظرك فى أمم أفريقيا والمونديال لتقود المنتخب وتصنع  التاريخ مع منتخب مصر باذن الله”.

من جانبه وجه اتحاد كرة القدم المصري رسالة دعم لـ محمد صلاح نجم فريق ليفربول بعد أزمته الأخيرة مع المدير الفني أرني سلوت.

وقال اتحاد الكرة : لن تسير وحدك .. أنت دائمًا الأفضل.

كان محمد صلاح نجم فريق ليفربول أثار حالة من الجدل بعد تصريحاته القوية عقب جلوسه على مقاعد البدلاء للمباراة الثالثة على التوالي أمام ليدز يونايتد، مؤكدًا أن ليفربول أخل بوعوده معه، وأنه يشعر بأن النادي تخلى عنه.

وقال صلاح إنه قدّم الكثير للفريق عبر السنوات، لكنه لا يجد تفسيرًا لوضعه الحالي، مشيرًا إلى أن علاقته بالمدرب آرني سلوت "انقطعت فجأة"، وأن هناك من لا يريد استمراره داخل النادي.

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الإخوان بين سردية المظلومية وإكراهات التحول

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: نقاء البيئة وبناء المجتمع

الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تحية لكل يد أحدثت فرقًا

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: السياحة البيئية .. "كنز مصر المفقود"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

