أخبار البلد

تفصل السخان ولا لأ؟ نصائح لتوفير شحن كارت العداد أو فاتورة الكهرباء

السخان الكهربائى
السخان الكهربائى
وفاء نور الدين

نشر جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، على صفحته الرسمية على “فيس بوك”، بعض النصائح من أجل توفير فاتورة الكهرباء أو كارت شحن العداد.

نصائح لترشيد استهلاك السخان للكهرباء 

ومن أهم النصائح لترشيد استهلاك الكهرباء عند استخدام السخان الكهربائى: 

-  ضبط الثرموستات عند درجة الحرارة ما بين 50-60 درجة مئوية.

- تفريغ مياه السخان من المكان المخصص لتغذية السخان بالمياه كل 3 أو 6 أشهر للتخلص من الشوائب التي تعوق انتقال الحرارة مما يخفض كفاءة السخان، وبالتالي يستهلك كهرباء أكثر.

- عدم تشغيل السخان بصفة مستمرة طوال اليوم لأن الحرارة تفقد، فتنخفض درجة الحرارة ويعاد التسخين مرة أخرى لأكثر من مرة.

- عند شراء سخان جديد، اشتر السخان عالى الكفاءة والموفر للكهرباء والمحتوى على ملصق كفاءة الطاقة (بطاقة كفاءة الطاقة).

مميزات العداد مسبوق الدفع

1- يتحكم عداد الكهرباء مسبوق الدفع  في الاستهلاك من خلال الاطلاع على معدل الاستهلاك والرصيد المتبقي، بعداد الكهرباء مسبوق الدفع.

2- ترشيد الاستهلاك، لأنه يُمكن المستهلك من معرفة رصيده، وبالتالي يخفض استهلاكه.

3- يقضى بشكل نهائي على أخطاء فواتير الاستهلاك الخاطئة.

4- سهل الشحن، من خلال خدمات الدفع الإلكتروني.

5- رفع نسب التحصيل بشركات توزيع الكهرباء، وتقليل الخسائر المالية للقطاع.

6- تحصل وزارة الكهرباء على مستحقاتها مقدمًا قبل الاستهلاك، من خلال شحن العداد برصيد.

7- يعتمد على التكنولوجيا الحديثة، فلا يوجد مجال لتدخل العنصر البشري في عملية المحاسبة على الاستهلاك.

طريقة حساب فاتورة الكهرباء 

يتم حساب قيمة فاتورة الكهرباء بالقطاع المنزلي من خلال سبع شرائح وتكون كالتالي:

الشريحة الأولى، والتي تستهلك من صفر إلى 50 كيلو وات ساعة، وسعر الكيلو فيها 68 قرشًا.

الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات ساعة، وسعر الكيلو وات فيها 78 قرشًا.

الشريحة الثالثة من صفر إلى 200 كيلو وات، وسعر الكيلو وات ساعة بتلك الشريحة  95 قرشا.

الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات، وسعر الكيلو بتلك الشريحة  155 قرشا.

الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات ساعة، وسعر الكيلو في تلك الشريحة  195 قرشا.

الشريحة السادسة من صفر الى 651 إلى ألف كيلو وات ساعة، وسعر الكيلو وات 210 قروش.

الشريحة السابعة وتكون من صفر إلى ألف كيلو وات، لا تحصل على أي دعم، وسعر الكيلو وات ساعة فيها 230 قرشًا.

