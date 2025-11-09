الوطنية للانتخابات: كارت برايل لمساعدة ذوي الإعاقة البصرية في تصويت النواب

عقدت الهيئة الوطنية للانتخابات، مؤتمر صحفي للكشف عن تفاصيل إجراء انتخابات مجلس النواب في المرحلة الأولى التي ستنعقد في 14 محافظة من خلال 5506 لجنة.

وقال المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن الهيئة استحدثت كارت برايل إرشادي لمساعدة الناخبين من ذوي الإعاقة البصرية في التصويت بانتخابات مجلس النواب 2025.

وأوضح بنداري، أن كارت برايل هو كارت إرشادي مع رئيس كل لجنة انتخابية يمنحه للناخب من ذوي الإعاقة البصرية ومن خلاله يعرف الناخب من ذوي الإعاقة البصرية التعليمات داخل اللجنة وكيفية التصويت.

وأشار إلى أنه تم معاينة مقرات اللجان الفرعية وعددها 5506 لجنة فرعية في 14 محافظة، بسبب ملاحظات على وجود بعض اللجان في الأدوار العليا يعيق كبار السن وذوي الإعاقة الحركية، وتم عمل أغلب المقرات في الدور الأرضي ونسبة 2% فقط منها في الدور العلوي بسبب ظروف المقرات نفسها.

وتابع بنداري: طورنا المنظومة الرقمية للعمل داخل الهيئة الوطنية للانتخابات، والهيئة لها دور في التوعية والتثقيف، فأصدرت الهيئة تطبيق يتمكن المواطن برقم الهاتف والرقم القومي من استخدام التطبيق، ويعرض التطبيق كافة المعلومات والأخبار والبيانات المتعلقة بالعمل داخل الهيئة.

وأردف: كما يتيح التطبيق موقفه الانتخابي أو مواطن آخر، وكذلك يتمكن التطبيق بوصف الكثافات الموجودة داخل اللجان واختيار التوقيت المناسب للنزول والمشاركة في التصويت.