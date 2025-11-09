الوطنية للانتخابات: توفير بطاقات اقتراع تتيح لذوي الهمم ممارسة حقهم في التصويت

أعلن المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، الانتهاء من تسكين القضاة بالمحافظات تمهيدا للاشراف على المرحلة الأولي للعملية الانتخابية بالداخل.



وقال المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، في مؤتمر صحفي عقده اليوم، أنه تم الانتهاء من معاينة اللجان الانتخابية وتوفير جميع الخدمات اللوجستية، متابعا أن

تم توفير لوحات امام اللجان الانتخابية لشرح خطوات التصويت.

وأوضح المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أنه تم توفير بطاقات اقتراع تتيح لذوي الهمم ممارسة حقهم الدستوري في التصويت بانتخابات النواب.