السوبر المصري| الأهلي يصل استاد محمد بن زايد لخوض مباراة النهائي

وصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، استعدادًا لخوض مباراة نهائي كأس السوبر المصري أمام الزمالك.

ويواجه الأهلي نظيره الزمالك في السابعة والنصف مساء اليوم بتوقيت الإمارات، الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة، لحسم لقب البطولة.

وكان ييس توروب، المدير الفني للفريق، قد عقد محاضرة فنية مع اللاعبين قبل مغادرة فندق الإقامة، للتأكيد على التعليمات الفنية والخططية الخاصة بالمباراة.

وخاض الفريق تدريبات خفيفة ظهر اليوم داخل الفندق، ضمن البرنامج التحضيري الذي وضعه الجهاز الفني استعدادًا للنهائي.