الزمالك يواجه الأهلي بطموح تحقيق اللقب الخامس في كأس السوبر المصري

يدخل فريق الزمالك مواجهة الأهلي في تمام الخامسة والنصف مساء اليوم الأحد، في نهائي بطولة كأس السوبر المصري 2025، بطموح كبير لتحقيق اللقب الخامس في تاريخه، واستعادة بريقه في البطولة التي تُقام هذا العام على أرض العاصمة الإماراتية أبوظبي.

يسعى الفريق الأبيض بقيادة مديره الفني أحمد عبد الرؤوف إلى إضافة بطولة جديدة إلى خزائنه، وتعويض الجماهير عن فترات التراجع الماضية، حيث يأمل في العودة لمنصات التتويج من بوابة السوبر المصري أمام غريمه التقليدي الأهلي.

تاريخ الزمالك في كأس السوبر المصري

يمتلك الزمالك في رصيده 4 ألقاب سابقة في بطولة كأس السوبر المصري، جاءت كالتالي:

2001: الفوز على غزل المحلة بنتيجة 2-1

2002: الفوز على المقاولون العرب بنتيجة 1-0

2017: الفوز على الأهلي بركلات الترجيح

2020: الفوز على الأهلي بركلات الترجيح

يأمل الزمالك في تحقيق اللقب الخامس ليقلص الفارق مع غريمه التقليدي الأهلي، الذي يحتفظ بالرقم القياسي في عدد مرات التتويج بلقب السوبر المصري برصيد 15 بطولة.