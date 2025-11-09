الزمالك يتوجه إلى ملعب محمد بن زايد لخوض نهائي كأس السوبر المصري

تحركت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من فندق الإقامة بأبوظبي، متجهة إلى ستاد محمد بن زايد استعدادًا لمواجهة الأهلي في نهائي بطولة كأس السوبر المصري.

وحرص الجهاز الفني للفريق على عقد عدة جلسات منفردة مع اللاعبين، قبل التحرك إلى ملعب المباراة، لمنحهم دفعة معنوية قوية قبل انطلاق مواجهة النهائي.

‎ويترأس بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في الإمارات المهندس هشام نصر نائب رئيس النادي.

‏ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره الأهلي، في الخامسة والنصف مساء اليوم الأحد على ستاد محمد بن زايد في نهائي بطولة كأس السوبر المصري.