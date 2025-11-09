نهائي السوبر المصري الليلة.. الأهلي والزمالك على موعد مع المجد

تتجه أنظار عشاق الكرة المصرية والعربية مساء اليوم الأحد 9 نوفمبر 2025 إلى ملعب محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبوظبي، حيث يلتقي الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري 2025.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 05:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 06:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و07:30 مساءً بتوقيت أبوظبي.

التشكيل المتوقع للزمالك أمام الأهلي

من المنتظر أن يبدأ الزمالك اللقاء بتشكيل قوي بقيادة المدير الفني أحمد عبد الرؤوف، على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي الونش – محمد إسماعيل – عمر جابر

خط الوسط: محمد شحاتة – عبد الله السعيد – محمود بنتايج – ناصر ماهر

خط الهجوم: شيكو بانزا – سيف الدين الجزيري

شهدت منافسات نصف النهائي مواجهتين مثيرتين، حيث نجح الأهلي في التأهل بعد فوزه على سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-1، فيما حجز الزمالك مقعده في النهائي بعد تجاوز بيراميدز بركلات الترجيح.

ويأمل كل فريق في التتويج باللقب لإضافة بطولة جديدة إلى خزائنه، خاصة أن المواجهة تأتي في أجواء جماهيرية رائعة على أرض الإمارات.