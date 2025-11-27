القابضة للأدوية: ننتج 4 مليارات عبوة دواء سنويا.. ونحقق أرباحا

أكد الدكتور أشرف الخولي العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للأدوية، أنه يتم إنتاج 4 مليارات عبوة دواء في مصر سنويا .

وقال أشرف الخولي في حواره مع الإعلامية رانيا هاشم في برنامج " البعد الرابع " المذاع على قناة " إكسترا نيوز"، :" الشركة القابضة للأدوية تنتج 10 % من إنتاج الادوية في مصر ".



وتابع أشرف الخولي:" هناك نمو في أداء الشركة القابضة والمبيعات الخاصة بالشركة تحقق أرباحا ولا تخسر ونتجه على تحقيق أرباح في حدود 3 مليارات جنيه ".

وأكمل أشرف الخولي:" أداء متميز للشركة القابضة للأدوية وشركة النصر للكيماويات الدوائية ".

