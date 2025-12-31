مبيعات العربية للأدوية تتخطي النصف مليار جنيه في 5 أشهر

أظهرت المؤشرات المالية لشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية، التابعة للقابضة للأدوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام ارتفاع أرباحها بنسبة 38.5% على أساس سنوي، خلال أول 5 أشهر من العام المالي الجاري 2025-2026.

وكشفت المؤشرات المالية لشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية، تسجيل صافي ربح قبل الضرائب بلغ 112.75 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية نوفمبر 2025، مقابل 81.41 مليون جنيه أرباح خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وارتفعت مبيعات شركة العربية للأدوية خلال الخمسة أشهر لتصل إلى 553.15 مليون جنيه، مقابل 467.4 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

مستهدفات خلال العام المالي الجاري

وأعلنت شركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية، عن استهدافها صافي ربح 350 مليون جنيه في الموازنة التقديرية للعام المالي الجاري 2025 - 2026.

تأسيس الشركة العربية للأدوية

تأسست الشركة العربية للأدوية عام 1963 وانشئ خط تصنيع الايروسولات فى الشركة أوائل التسعينيات باستعمال غاز الفريون ولكن بعد توقيع مصر على اتفاقية مونتريال عام 2006 وأنشأ خط إنتاج جديد ونقل تكنولوجيا استخدام الغاز الجديد HFA صديق البيئة بواسطة خبراء دوليين من جامعة كارديف بإنجلترا وشركة فارى الإيطالية والمجموعة الاستشارية.

أسهم الشركة

الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية تمتلك 60% من أسهم الشركة العربية للأدوية، فيما يمتلك اتحاد العاملين المساهمين 10%، والباقي (30%) مملوك للقطاع الخاص.