اقتصاد

العربية للأدوية : 433 مليون حجم المبيعات خلال 4 أشهر

علياء فوزى

كشفت الشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية، التابعة لشركة القابضة للأدوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، عن ارتفاع أرباح بنسبة 45% خلال الأربعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري 2025-2026

أظهرت المؤشرات المالية لشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية تسجيل صافي ربح بعد الضريبة بلغ 87.47 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية أكتوبر 2025، مقابل 60.21 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام المالي السابق.

وارتفعت مبيعات شركة العربية للأدوية خلال الفترة إلى 433.44 مليون جنيه، مقابل 353.95 مليون جنيه الفترة المقارنة من العام المالي السابق.

أرباح مستهدفة خلال العام المالي الجاري 

وأعلنت شركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية، عن استهدافها صافي ربح 350 مليون جنيه في الموازنة التقديرية للعام المالي الجاري 2025 - 2026.

تأسيس الشركة العربية للأدوية

تأسست الشركة العربية للأدوية عام 1963 وانشئ خط تصنيع الايروسولات فى الشركة أوائل التسعينيات باستعمال غاز الفريون ولكن بعد توقيع مصر على اتفاقية مونتريال عام 2006 وأنشأ خط إنتاج جديد ونقل تكنولوجيا استخدام الغاز الجديد HFA صديق البيئة بواسطة خبراء دوليين من جامعة كارديف بإنجلترا وشركة فارى الإيطالية والمجموعة الاستشارية.

أسهم الشركة

الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية تمتلك  60% من أسهم الشركة العربية للأدوية، فيما يمتلك اتحاد العاملين المساهمين 10%، والباقي (30%) مملوك للقطاع الخاص.

