السيد البدوي: عرض عليّ تولي الحكومة مرتين

كشف تفاصيل جديدة عن مشوارة في العمل السياسي والحزبي، مشيرا إلى أن عرض عليا تولي الحكومة مرتين.

وأضاف السياسي البارز السيد البدوي المرشح لرئاسة حزب الوفد، في لقاء مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج علي مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن الفريق سامع عنان في الماضيه اتصل بنجيب ساويرس ليقابل المشير الطنطاوي للانضمام للتحالف الوطني لتاسيس دولة مدنية.

وتابع أن السفير الامريكية في القاهرة سابقا انا باترسون حضرت لمنزلي واكلت أن الإخوان والوفد سيحكمون مصر لفترة طويلة.

وتابع السياسي البارز السيد البدوي المرشح لرئاسة حزب الوفد، أن شيوخ الوفد كان يجب عليهم التجرد من مشاعر الكراهية، مستدركا أن هاني سري الدين كان في الحزب الوطني ثم الدستور مع البرادعي ثم المصريين الأحرار مع نجيب ساويرس.



