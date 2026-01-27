أكتوبر الجديدة تكثف أعمال تطوير الطرق وتنسيق الموقع العام..صور

يشهد قطاع البنية التحتية بمدينة اكتوبر الجديدة تنفيذ خطة عمل مكثفة لتطوير وصيانة شبكة الطرق وتنسيق الموقع العام، وفقاً لأعلى المعايير المعتمدة لعام 2026.





وأكد المهندس محمد عبدالمقصود رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة أن العمل جارٍ على قدم وساق لسرعة تنفيذ أعمال تطوير المداخل الرئيسية للمدينة، مشدداً على ضرورة الالتزام الصارم بمعايير جودة الرصف، وإجراء الصيانة الدورية للشبكات القائمة، مع إعادة تأهيل الطبقات الأسفلتية وتنسيق الأرصفة بما يتناسب مع النهضة العمرانية والمظهر الحضاري للمدينة.

وفي سياق متصل، صرح الدكتور مهندس رزق محمد، نائب رئيس الجهاز، بأن الفرق الفنية تباشر حالياً تنفيذ أعمال التخطيط المروري المتكامل ووضع العلامات الاسترشادية والتحذيرية، لضمان أعلى مستويات الأمان لمستخدمي الطرق. وأوضح أن الخطة تشمل تركيب لوحات إرشادية متطورة في مناطق التوسعات الجديدة والمناطق الصناعية، بهدف تسهيل حركة الشاحنات وخدمة المواطنين والمستثمرين.

كما أشار نائب رئيس الجهاز إلى أن الأعمال الجارية تشمل أيضاً تخطيط مدخل المدينة وتنفيذ مشروعات "اللاند سكيب" (تنسيق الموقع)، والتي تهدف إلى تحسين المظهر الجمالي وزيادة المسطحات الخضراء، بما يضمن إضفاء لمسة جمالية تتكامل مع شبكة الطرق المطورة، لتقديم مدينة أكتوبر الجديدة في أبهى صورها كواحدة من أبرز مدن الجيل الرابع.