أديبة مصرية لـ أ ش أ: معرض القاهرة الدولي للكتاب عرس ثقافي ينتظره الجميع

قالت الكاتبة الدكتورة سناء محمدي إن معرض القاهرة الدولي للكتاب هو عُرس ثقافي ينتظره الجميع، لأنه المكان الذي فيه يتم لقاء العناصر الثلاثة القارئ والكاتب والناشر وجهاً لوجه ويتم التفاعل لينتج عنه الحركة الثقافية والفكرية الحقيقية.

وأضافت الدكتورة سناء محمدي، في تصريح خاص لوكالة انباء الشرق الأوسط "أ ش أ"، أن معرض القاهرة الدولي للكتاب من أهم المعارض في المنطقة العربية من حيث عدد الفعاليات المختلفة من ندوات وتوقيع الكتب وفعاليات ثقافية وفنية تعكس الهوية المصرية.. موضحة أن كل أفراد الأسرة المصرية تستمتع بزيارة المعرض ما فيه من فاعليات فنية وثقافية كثيرة كالندوات والحفلات وغيرها، من جانب آخر تجد الكُتاب والمؤلفين ينتظروا ذلك العُرس الثقافي وكأنه عيد يستعد له كل عام وينتظره كمن ينتظر ليلة العيد.

وعن جديد إنتاجها الأدبي، قالت "هذا العام أقدم كتابي (أعيش في جلباب أبي)، وهو يندرج تحت كتب السير الذاتية أحكي فيه عن ذكرياتي مع أبي والتي ترسم بدورها صورة واقعية حقيقية عن الريف المصري وما يتعلق من مظاهر وفلكور.. والكتاب ليس رواية وليس له علاقة بالرواية الشهيرة لكنه يحكي عن ابنة تعيش تحت مظلة سمعة والدها وسيرته الطيبة وعباءة كفاحه وتوجيهاته حتى وفاته رحمه الله تعالى".

وانطلقت فعاليات الدورة السابعة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، التي تقام تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، وتستمر حتى 3 فبراير 2026، وتعد هذه الدورة الأكبر في تاريخ المعرض من حيث حجم المشاركة وتنوع الفعاليات، حيث يشارك 1457 دار نشر من 83 دولة، بإجمالي 6637 عارضاً.

واتخذت هذه الدورة شعارها من كلمة الأديب العالمي الراحل نجيب محفوظ "من يتوقف عن القراءة ساعة يتأخر قروناً"، حيث تم اختيار اسمه ليكون شخصية معرض القاهرة الدولي، بمناسبة مرور 20 عاماً على رحيله، تقديراً لإسهاماته الفريدة في إثراء الأدب العربي والعالمي.

وسيتم الاحتفاء بالكاتب العالمي نجيب محفوظ من خلال معرض فني كامل له، كما تم اختيار اسم الفنان محيي الدين اللباد شخصية معرض كتاب الطفل.

وتبلغ فعاليات المعرض هذا العام أكثر من 600 فعالية، وبلغت فعاليات البرنامج الثقافي والفكري وحده 400 فعالية، فضلا عن 100 حفل توقيع، و120 فعالية فنية.

وتشهد هذه الدورة مشاركة نخبة من الشعراء والمفكرين والأدباء العرب والدوليين، من بينهم: أدونيس، وشوقي بزيع، وحسن نجمي، وواسيني الأعرج، وأنعام كجه جي، والناقد المغربي سعيد يقطين، والناقد السعودي معجب العدواني، إلى جانب عدد كبير من الأكاديميين.

كما يتضمن المعرض برنامجاً مهنياً مهماً بمشاركة رئيسة الاتحاد الدولي للناشرين والأمين العام للاتحاد الدولي للناشرين.

ويبلغ عدد الضيوف العرب والأجانب من كبار الكتاب والمثقفين أكثر من 170، فضلاً عن حضور أكثر من 1500 مثقف ومبدع، وتوزع الفعاليات عبر عدد كبير من القاعات، ولأول مرة تستضيف قاعة المؤتمرات 10 مؤتمرات.