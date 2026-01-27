قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بمشاركة 30 تاجرا .. افتتاح مبادرة يوم في حب مصر برأس سدر بتخفيضات 35% | صور
مفاجأة في عقد سلوت.. كم يبلغ الشرط الجزائي لإقالة مدرب ليفربول؟
ترامب: أجريت محادثة رائعة مع الرئيس السوري .. ودعم أمريكي لإعادة الإعمار
ربنا يشفيها .. جمال شعبان يعلق على فيديو فتاة المشرحة
نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس جميع محافظات مصر ..تفاصيل عاجلة
هتشتريها بكام بكرة؟ .. ارتفاع مفاجيء في أسعار الدواجن بالأسواق
الإفتاء: لا يجوز سجود التلاوة بغير وضوء.. وترديد 4 أذكار في حالة عدم القيام به
نتنياهو: لن نسمح بدخول الجنود الأتراك والقطريين إلى غزة
يحتوي على كحول.. تحذير عاجل من تناول الموز البني شديد النضج
وليد صلاح الدين يكشف حقيقة رحيل محمد شريف عن الأهلي
تحذير صحي: مخاطر تناول الموز عند تحوّل لونه إلى البني .. متى يصبح غير آمن؟
بعد ثلاثية دجلة | الإعلان عن صفقة غير متوقعة على رادار الأهلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أديبة مصرية لـ أ ش أ: معرض القاهرة الدولي للكتاب عرس ثقافي ينتظره الجميع

الدكتورة سناء محمدي
الدكتورة سناء محمدي
أ ش أ

قالت الكاتبة الدكتورة سناء محمدي إن معرض القاهرة الدولي للكتاب هو عُرس ثقافي ينتظره الجميع، لأنه المكان الذي فيه يتم لقاء العناصر الثلاثة القارئ والكاتب والناشر وجهاً لوجه ويتم التفاعل لينتج عنه الحركة الثقافية والفكرية الحقيقية.

وأضافت الدكتورة سناء محمدي، في تصريح خاص لوكالة انباء الشرق الأوسط "أ ش أ"، أن معرض القاهرة الدولي للكتاب من أهم المعارض في المنطقة العربية من حيث عدد الفعاليات المختلفة من ندوات وتوقيع الكتب وفعاليات ثقافية وفنية تعكس الهوية المصرية.. موضحة أن كل أفراد الأسرة المصرية تستمتع بزيارة المعرض ما فيه من فاعليات فنية وثقافية كثيرة كالندوات والحفلات وغيرها، من جانب آخر تجد الكُتاب والمؤلفين ينتظروا ذلك العُرس الثقافي وكأنه عيد يستعد له كل عام وينتظره كمن ينتظر ليلة العيد.

وعن جديد إنتاجها الأدبي، قالت "هذا العام أقدم كتابي (أعيش في جلباب أبي)، وهو يندرج تحت كتب السير الذاتية أحكي فيه عن ذكرياتي مع أبي والتي ترسم بدورها صورة واقعية حقيقية عن الريف المصري وما يتعلق من مظاهر وفلكور.. والكتاب ليس رواية وليس له علاقة بالرواية الشهيرة لكنه يحكي عن ابنة تعيش تحت مظلة سمعة والدها وسيرته الطيبة وعباءة كفاحه وتوجيهاته حتى وفاته رحمه الله تعالى".

وانطلقت فعاليات الدورة السابعة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، التي تقام تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، وتستمر حتى 3 فبراير 2026، وتعد هذه الدورة الأكبر في تاريخ المعرض من حيث حجم المشاركة وتنوع الفعاليات، حيث يشارك 1457 دار نشر من 83 دولة، بإجمالي 6637 عارضاً.

واتخذت هذه الدورة شعارها من كلمة الأديب العالمي الراحل نجيب محفوظ "من يتوقف عن القراءة ساعة يتأخر قروناً"، حيث تم اختيار اسمه ليكون شخصية معرض القاهرة الدولي، بمناسبة مرور 20 عاماً على رحيله، تقديراً لإسهاماته الفريدة في إثراء الأدب العربي والعالمي.

وسيتم الاحتفاء بالكاتب العالمي نجيب محفوظ من خلال معرض فني كامل له، كما تم اختيار اسم الفنان محيي الدين اللباد شخصية معرض كتاب الطفل.

وتبلغ فعاليات المعرض هذا العام أكثر من 600 فعالية، وبلغت فعاليات البرنامج الثقافي والفكري وحده 400 فعالية، فضلا عن 100 حفل توقيع، و120 فعالية فنية.

وتشهد هذه الدورة مشاركة نخبة من الشعراء والمفكرين والأدباء العرب والدوليين، من بينهم: أدونيس، وشوقي بزيع، وحسن نجمي، وواسيني الأعرج، وأنعام كجه جي، والناقد المغربي سعيد يقطين، والناقد السعودي معجب العدواني، إلى جانب عدد كبير من الأكاديميين.

كما يتضمن المعرض برنامجاً مهنياً مهماً بمشاركة رئيسة الاتحاد الدولي للناشرين والأمين العام للاتحاد الدولي للناشرين.

ويبلغ عدد الضيوف العرب والأجانب من كبار الكتاب والمثقفين أكثر من 170، فضلاً عن حضور أكثر من 1500 مثقف ومبدع، وتوزع الفعاليات عبر عدد كبير من القاعات، ولأول مرة تستضيف قاعة المؤتمرات 10 مؤتمرات.

عُرس ثقافي الحركة الثقافية معرض القاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي على بوابة التعليم الأساسي .. برقم الجلوس

نتيجة الصف الاول الثانوي الترم الاول 2026

نتيجة الصف الاول الثانوي الترم الاول 2026 .. ظهرت الآن

امتحانات

بالرابط | إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة في هذا الموعد

أرشيفية

مفاجآت في التحقيقات مع كتيبة الإعدام.. أجنبيات بالعصابة تمارس الدعـ.ـارة مع تجارة المخدرات

سعر الذهب في مصر

ارتفاع جنوني في أسعار الذهب.. الحق اشتري

ارشيفية

كتيبة الإعدام.. سقوط 21 مصريا وأجنبيا بحوزتهم 3 كيلو كوكايين وطائرة درون بالجيزة.. خاص

انترنت بلا حدود

بدلا من الباقات الشهرية.. هل يُطبق الإنترنت بلا حدود في مصر؟

وزارة الزراعة

فضيحة فساد تهز الزراعة.. اختلاس ملايين الجنيهات وتحويل للنيابة| القصة الكاملة

ترشيحاتنا

السيد البدوي

البدوي يكشف تفصيل وسر زيارة آن باترسون لمنزله

السيد البدوي

السيد البدوي يكشف سبب خوضه انتخابات الوفد

صورة أرشيفية

خبير أمن معلومات: ضرورة وضع ضوابط لتحديد السن المناسب لاستخدام الأطفال للإنترنت

بالصور

تحذير صحي: مخاطر تناول الموز عند تحوّل لونه إلى البني .. متى يصبح غير آمن؟

مخاطر تناول الموز عند تغيّر لونه إلى البني
مخاطر تناول الموز عند تغيّر لونه إلى البني
مخاطر تناول الموز عند تغيّر لونه إلى البني

رئيس جهاز العاشر من رمضان يفتتح سوقا منظما للباعة الجائلين بـ 250 باكية | صور

العاشر من رمضان
العاشر من رمضان
العاشر من رمضان

التدخين قبل سن الـ20 خطر صامت.. دراسة تحذّر من زيادة خطر الجلطات وأمراض القلب لاحقًا

مخاطر التدخين في سن مبكر من الطفولة
مخاطر التدخين في سن مبكر من الطفولة
مخاطر التدخين في سن مبكر من الطفولة

30 دقيقة من الرياضة تحميك من مرض كبدي شائع وخطير.. دراسة توضح

مرض الكبد الدهني الأيضي
مرض الكبد الدهني الأيضي
مرض الكبد الدهني الأيضي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علاء عبد الحسيب

علاء عبد الحسيب يكتب: رئيس الحكومة الجديدة

جامعة دمنهور

لتعزيز التعاون الدولي.. جامعة دمنهور تعلن فوزها بالمشاركة في مشروع EUSEEDS الأوروبي

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: معرض القاهرة الدولي للكتاب.. قوة مصر الناعمة

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: الأطفال ومواقع التواصل.. كيف نحميهم دون أن نعزلهم؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الضربة التي تهدد بإشعال الإقليم

المزيد