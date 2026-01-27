أحمد موسى: إيران تواجه تضخمًا كبيرًا بسبب الحصار وارتفاع أسعار السلع الأساسية

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن إيران تتعامل حاليًا بثلاثة أنواع من العملة، تشمل الدولار المدعوم وسعره الرسمي، بالإضافة إلى الدولار شبه الرسمي وعملة السوق.

وقال الإعلامي أحمد موسى خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد" إن إيران دولة نفطية تمتلك احتياطيًا هائلًا من البترول، لكنها تواجه حصارًا شديدًا، مشيرًا إلى أن إنتاجها النفطي تراجع من 4.4 مليون برميل إلى مليوني برميل، وكان الصين المستورد الرئيسي، لكنها أعلنت أنها لا تحتاج كميات إضافية.

وأضاف أحمد موسى ، أن إيران ستواجه حصارًا أمريكيًا بحريًا خلال الأيام المقبلة، مشيرًا إلى أثر ذلك على أسعار السلع الأساسية، حيث وصل سعر كيلو السكر إلى 800 ألف ريال إيراني، وزجاجة زيت عباد الشمس 650 جرامًا بـ800 ألف ريال، وسعر البيضة 140 ألف ريال، الذهب عيار 18 بسعر 161 مليون ريال.

وأوضح أن كيلو الدقيق بلغ 750 ألف ريال، واللحوم 12 مليون ريال، وأنواع أخرى تصل إلى 22 مليون ريال، بينما سعر زجاجة الزيت 6 ملايين ريال، مؤكداً أن هذا التضخم المستمر نتج عن سنوات الحصار الطويلة.

وأشار إلى أن الوضع سيكون أكثر خطورة في حال وقوع أي هجوم أمريكي أو إسرائيلي على إيران، ما قد يزيد من الأزمة الاقتصادية ويضاعف معاناة المواطنين.