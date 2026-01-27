قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مفاجأة في عقد سلوت.. كم يبلغ الشرط الجزائي لإقالة مدرب ليفربول؟
ترامب: أجريت محادثة رائعة مع الرئيس السوري .. ودعم أمريكي لإعادة الإعمار
ربنا يشفيها .. جمال شعبان يعلق على فيديو فتاة المشرحة
نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس جميع محافظات مصر ..تفاصيل عاجلة
هتشتريها بكام بكرة؟ .. ارتفاع مفاجيء في أسعار الدواجن بالأسواق
الإفتاء: لا يجوز سجود التلاوة بغير وضوء.. وترديد 4 أذكار في حالة عدم القيام به
نتنياهو: لن نسمح بدخول الجنود الأتراك والقطريين إلى غزة
يحتوي على كحول.. تحذير عاجل من تناول الموز البني شديد النضج
وليد صلاح الدين يكشف حقيقة رحيل محمد شريف عن الأهلي
تحذير صحي: مخاطر تناول الموز عند تحوّل لونه إلى البني .. متى يصبح غير آمن؟
بعد ثلاثية دجلة | الإعلان عن صفقة غير متوقعة على رادار الأهلي
توك شو

أحمد موسى: إيران تواجه تضخمًا كبيرًا بسبب الحصار وارتفاع أسعار السلع الأساسية

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن إيران تتعامل حاليًا بثلاثة أنواع من العملة، تشمل الدولار المدعوم وسعره الرسمي، بالإضافة إلى الدولار شبه الرسمي وعملة السوق.

وقال الإعلامي أحمد موسى خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد" إن إيران دولة نفطية تمتلك احتياطيًا هائلًا من البترول، لكنها تواجه حصارًا شديدًا، مشيرًا إلى أن إنتاجها النفطي تراجع من 4.4 مليون برميل إلى مليوني برميل، وكان الصين المستورد الرئيسي، لكنها أعلنت أنها لا تحتاج كميات إضافية.

وأضاف أحمد موسى ، أن إيران ستواجه حصارًا أمريكيًا بحريًا خلال الأيام المقبلة، مشيرًا إلى أثر ذلك على أسعار السلع الأساسية، حيث وصل سعر كيلو السكر إلى 800 ألف ريال إيراني، وزجاجة زيت عباد الشمس 650 جرامًا بـ800 ألف ريال، وسعر البيضة 140 ألف ريال، الذهب عيار 18 بسعر 161 مليون ريال.

وأوضح أن كيلو الدقيق بلغ 750 ألف ريال، واللحوم 12 مليون ريال، وأنواع أخرى تصل إلى 22 مليون ريال، بينما سعر زجاجة الزيت 6 ملايين ريال، مؤكداً أن هذا التضخم المستمر نتج عن سنوات الحصار الطويلة.

وأشار إلى أن الوضع سيكون أكثر خطورة في حال وقوع أي هجوم أمريكي أو إسرائيلي على إيران، ما قد يزيد من الأزمة الاقتصادية ويضاعف معاناة المواطنين.

علاء عبد الحسيب

علاء عبد الحسيب يكتب: رئيس الحكومة الجديدة

جامعة دمنهور

لتعزيز التعاون الدولي.. جامعة دمنهور تعلن فوزها بالمشاركة في مشروع EUSEEDS الأوروبي

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: معرض القاهرة الدولي للكتاب.. قوة مصر الناعمة

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: الأطفال ومواقع التواصل.. كيف نحميهم دون أن نعزلهم؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الضربة التي تهدد بإشعال الإقليم

