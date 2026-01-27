أحمد موسى: التعليم يحتاج قفزة هائلة .. والدولة مستعدة لمواجهة أي أزمة

أكد الإعلامي أحمد موسى أن الجميع يسعى لتحقيق قفزة كبيرة في التعليم، مشيرًا إلى أن المنظومة التعليمية لا تزال تواجه العديد من التحديات، مثل ظاهرة الغش الجماعي في الثانوية العامة، حيث ينجح بعض الطلاب بينما يفشل آخرون ويصبحون علماء لاحقًا.

وقال الإعلامي أحمد موسى خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد" إن بعض المحافظات تواجه مشكلات تعليمية، لكنه أكد أن التركيز حاليًا ينصب على المواطن خاصة مع اقتراب شهر رمضان، مشددًا على أن السلع الأساسية متوفرة رغم الأزمات.

وأضاف أحمد موسى ، أن الدولة أظهرت كفاءة كبيرة خلال جائحة كورونا، حيث تمكن المواطن من الحصول على كافة احتياجاته، مع وجود مخازن استراتيجية جاهزة لمواجهة الأزمات، مؤكدًا أن جميع السلع المطلوبة في رمضان متوفرة في الأسواق.

وأوضح أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وضع خططًا مدروسة للتعامل مع الأزمات المختلفة، مشيرًا إلى اهتمام الإعلام الدولي بالتعاون المصري عند معبر رفح مع الجانب الفلسطيني.

وأشار إلى أن مصر تتمتع بموقف ثابت، إلا أن الوضع في إيران يثير القلق، حيث انخفضت قيمة العملة الإيرانية بشكل حاد، ليصل الدولار إلى 1.5 مليون ريال إيراني، وهو ما يؤثر على الأوضاع الاقتصادية والشارع الإيراني.