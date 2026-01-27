ترامب: تحدث أمور جيدة جدا بشأن أوكرانيا وروسيا

أكد الرئيس الامريكي دونالد ترامب، أنه هناك أمور جيدة جدا تحدث بشأن أوكرانيا وروسيا، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وفي وقت سابق، نقلت وكالة رويترز عن المبعوث الروسي كيريل ديمترييف القول إن : انسحاب أوكرانيا من دونباس هو الطريق إلى السلام.

وكشف مسؤول أمريكي في وقت سابق لوكالة "رويترز" أن جولة جديدة من المحادثات بين روسيا وأوكرانيا ستنطلق غداً الأحد في العاصمة الإماراتية أبوظبي، في إطار الجهود الدبلوماسية المستمرة لاحتواء النزاع بين البلدين.

و تأتي هذه الخطوة وسط مساعٍ دولية لإعادة فتح قنوات التواصل وخفض التوترات الميدانية.

وفي وقت سابق، أعلن متحدث باسم الحكومة الإماراتية أن روسيا وأوكرانيا أجرتا "تفاعلاً مباشراً" خلال محادثات عُقدت في الإمارات العربية المتحدة، في خطوة تهدف إلى بحث سبل التهدئة وتعزيز التواصل بين الطرفين.