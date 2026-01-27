رئيس شعبة الخضروات والفاكهة: لدينا وفرة كبيرة من السلع بجميع المنافذ

أكد حاتم النجيب، رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية، أننا نعمل على وجود المنافذ الثابتة والمتحركة، من خلال معارض أهلا رمضان، إضافة إلى التعاون مع منافذ وزارة الداخلية والقوات المسلحة ومنافذ الزراعة.

وقال النجيب، خلال لقاء له ببرنامج “الخلاصة”، عبر فضائية “المحور”، إننا نعمل على وجود زيادة في التنافس في المنتجات، حتى يكون هناك ثبات وانخفاض في الأسعار.

وطمأن رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية، المواطنين قائلا “لدينا وفرة كبيرة جدًا في المنافذ من كل السلع”.

وأشار إلى أن هناك زيادة في الانتاج، وأن الأسعار الخاصة بالخضروات والفاكهة لم تؤثر بصورة كبيرة في التحركات الأخيرة، مؤكدا ان الحكومة تقوم بافتتاح الكثير من المعارض للتخفيف عن المواطنين.