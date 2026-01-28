مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: على إسرائيل التخلي عن خطط التهجير

قال رياض منصور، مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة، إنه يجب أن تتخلى إسرائيل عن خططها لهجير الشعب الفلسطيني، محذرا من التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية.

وأضاف رياض منصور، خلال كلمته التي ألقاها في فعاليات جلسة الأمم المتحدة، أن الأمم المتحدة وثقت تهجير ألاف الفلسطنيين من ديارهم في الضفة الغربية، مؤكدا أن إسرائيل ترسخ إحتلالها للأراضي الفلسطينية.

وتابع مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة، أنه لازلنا نرى أن هناك فرصة لإنهاء الإحتلال وإرساء السلان بالأراضي الفلسطينية، مؤكدا أن فلسطين شريك موثوق للسلام وإن كان السلام هو الهدف الأساسي.

وأشار رياض منصور إلى أن هدف الحكومة الإسرائيلية ليس السلام ولكن الهيمنة والسيطرة على الأراضي الفلسطينية، مؤكدا أن الحل الأمثل تثبيت وقف إطلاق النار، وإرساء السلام خاصة أن الشعب الفلطسيني ينتظر إعادة الإعمار والبناء.