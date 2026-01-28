مصر تواصل جهودها لإدخال المساعدات لغزة.. والاحتلال بعتدي على منازل الفلسطينيين

أكدت الرئاسة الفلسطينية" أن السياسة الإسرائيلية ستدمر الجهود الدولية الرامية إلى وقف التصعيد، مشيرة إلى أنها تدعو الإدارة الأمريكية إلى إجبار سلطات الاحتلال على وقف سياساتها من أجل إنجاح خطة ترامب.

مصر تواصل جهودها لإدخال المساعدات الإنسانية للأشقاء في قطاع غزة

أفاد كريم كمال، مراسل إكسترا نيوز من معبر رفح، بانطلاق أفواج متتالية من القافلة رقم 126 التي يشرف الهلال الأحمر المصري على إدخالها إلى الأراضي الفلسطينية، موضحا أن الفوجين الثاني والثالث تحركا منذ قليل باتجاه معبري العوجة وكرم أبو سالم، لإجراء عمليات التدقيق الأمني قبل تفريغ حمولات الشاحنات وعودتها إلى المنطقة اللوجستية المصرية.

وأشار كمال خلال رسالة على الهواء، إلى أن القافلة تحمل آلاف الأطنان من المساعدات الغذائية، تشمل الدقيق والأرز والمعلبات، إضافة إلى مساعدات إيوائية مثل الملابس الشتوية والبطاطين والخيام وأدوات النظافة الشخصية، كما تضم القافلة مشتقات بترولية ضرورية لتشغيل مولدات الكهرباء في المستشفيات والمخابز والمرافق الحكومية داخل قطاع غزة.

ونقل كمال عن وزارة الصحة الفلسطينية أن نحو 20 ألف مصاب في غزة يحتاجون إلى تدخلات جراحية عاجلة، بينهم آلاف الجرحى ومرضى الأمراض المزمنة والأورام، إضافة إلى مئات الأطفال، مؤكدا وجود تنسيق بين الهلال الأحمر المصري ونظيره الفلسطيني لترتيب عبور الحالات الحرجة فور فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني خلال الأيام المقبلة.

إعلام إسرائيلي يؤكد فتح الجانب الفلسطيني من معبر رفح يوم الأحد المقبل

أفادت دانا أبو شمسية، مراسلة القاهرة الإخبارية من القدس، بأن إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلنت صباح اليوم أن معبر رفح سيتم فتحه قريبًا أمام المغادرين والعائدين إلى قطاع غزة، مع توقع بدء العمل الأحد المقبل، مشيرة إلى أن مصادر أوضحت أن الجانب الإسرائيلي سيحدد عدد العائدين إلى غزة بـ150 شخصًا، يخضعون لتفتيش دقيق باستخدام تقنيات التعرف على الوجوه، في حين يقتصر دورها على المراقبة داخل غرف محصنة.

وأضافت أبو شمسية خلال رسالة على الهواء، أن وفدًا من الاتحاد الأوروبي وممثلين عن السلطة الفلسطينية سيتولون تفتيش المغادرين من غزة إلى الأراضي المصرية، بعد أن يحصل الجانب الإسرائيلي على قوائم الأسماء من الجانب المصري، بما يضمن منع أي تهريب أو استبدال للأشخاص المصرح لهم بالخروج.

وأكدت أن إسرائيل أنهت تجهيزاتها الأمنية استعدادًا لاستقبال العائدين والمغادرين، فيما أشارت تقارير محلية إلى أن الأعداد المسموح لها بالمغادرة ستكون أقل من تلك المسموح لها بالعودة إلى قطاع غزة، مع استمرار التنسيق بين الأطراف لضمان سير العملية بشكل آمن ومنظم.

آليات الاحتلال تفتح النيران على منازل الفلسطينيين في خان يونس بغزة

أفاد بشير جبر، مراسل "القاهرة الإخبارية" من دير البلح، بأن القصف الإسرائيلي مستمر باتجاه عدة مناطق في القطاع، لا سيما المدن الشرقية مثل خان يونس ودير البلح والمخيمات شمالي المحافظة الوسطى.

وأوضح خلال رسالة على الهواء، أن الطائرات الحربية والقذائف المدفعية أطلقت صباح اليوم، مستهدفة منازل المواطنين وممتلكاتهم، في حين استهدفت الآليات العسكرية الإسرائيلية المناطق الصفراء الواقعة شرقي القطاع.

وأشار جبر إلى أن أحياء الشجاعية والزيتون والتفاح شرقي مدينة غزة تشهد إطلاق نيران كثيف من الآليات الإسرائيلية، في حين تواصل الزوارق الحربية استهداف الشريط الساحلي الغربي للقطاع، ما يزيد من المخاوف على السكان والبنية التحتية.

وأوضح المراسل أن الوضع الإنساني في غزة يشهد تدهورًا مستمرًا نتيجة القصف المتواصل، مع محدودية وصول المواد الغذائية والطبية، وسط مخاوف متزايدة من تأثير استمرار العمليات العسكرية على المدنيين، بالتزامن مع الاستعدادات المحتملة لفتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني.

الرئاسة الفلسطينية تحذر من خطورة تنفيذ خطة المشروع الاستيطاني E1 على الأوضاع في الضفة الغربية

حذرت الرئاسة الفلسطينية من خطورة تنفيذ خطة المشروع الاستيطاني E1 على الأوضاع في الضفة الغربية، حسبما أوردت "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.