حماس: سنعمل لضمان نجاح عمل اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة غزة

أكدت حركة حماس، أنها ستعمل لضمان نجاح عمل اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة غزة، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .



وطالبت حركة حماس بفتح كامل ودائم لمعبر رفح في الاتجاهين دون عوائق إسرائيلية.

وقالت حماس:" سنواصل النضال حتى ننجح في إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس".



وفي وقت سابق، أكد رئيس الوزراء في كيان الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على أنه ماضي في عمليات القتل للفلسطينيين بزعمه أنه لم يحقق بعد أهداف حرب الإبادة الجماعية في غزة.

قال نتنياهو أن إعادة كل الرهائن ليست نهاية المسار ولهذا فسنحقق كل أهداف الحرب .

أضاف نتنياهو: مصرون على نزع سلاح حماس في غزة و ما زلنا متمسكين بأهدافنا بنزع سلاح حماس في غزة فيما أسقطنا المحور الإيراني.