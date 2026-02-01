معتمد جمال يُعلن تشكيل الزمالك لمواجهة المصري في الكونفيدرالية

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة معتمد جمال عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة المصري المقرر لها في التاسعة مساء اليوم على ستاد السويس في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى : محمد صبحي.

خط الدفاع : أحمد خضري – محمود حمدي “الونش” – حسام عبد المجيد – محمد إبراهيم.

خط الوسط: محمد إسماعيل – محمد السيد – آدم كايد.

خط الهجوم: شيكو بانزا – عدي الدباغ – خوان بيزيرا.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: مهدي سليمان و السيد أسامة وأحمد مجدي وأحمد عبد الرحيم “إيشو” ونبيل عماد دونجا وعبد الله السعيد وأحمد حمدي وأحمد شريف وناصر منسي.