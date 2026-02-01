قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خلايا الإخوان تهاجم أحمد موسى.. والإعلامي يتخذ قرار عاجلا على الهواء
بلاغ رسمي من أحمد موسى ضد الإخوان بسبب التحريض عليه بعد صدور كتاب أسرار
ترتيب المجموعة الاولي بعد فوز بيراميدز في دوري أبطال إفريقيا
الرئاسة الإيرانية تعلن عدد ضحايا الاحتجاجات والاضطرابات الأخيرة
الأوقاف تعلن أسماء الأئمة المعتمدين لأداء صلاة التهجد بالمساجد الكبرى في رمضان
الدَّين همٌّ بالليل وذلٌّ بالنهار.. دينا أبو الخير تحذر من الاستدانة المتكررة وتدعو للقناعة والرضا
متوسط سعر الدولار في البنوك اليوم الأحد
أمازون سرَّحت موظفيها| هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الإنسان؟.. تفاصيل
اكسترا نيوز: فتح معبر رفح رسميا غدا من الجانبين.. فيديو
بطولة الكونفدرالية.. بيراميدز يقضى علي آمال نهضة بركان ويسجل الهدف الثالث
مران الأهلي| رياض وكامويش يشاركان في التدريبات الجماعية
رمضان 2026.. طرح البرومو الرسمي لمسلسل بابا وماما جيران
رياضة

معتمد جمال يُعلن تشكيل الزمالك لمواجهة المصري في الكونفيدرالية

الزمالك
الزمالك
حسام الحارتي

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة معتمد جمال عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة المصري المقرر لها في التاسعة مساء اليوم على ستاد السويس في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى : محمد صبحي.

خط الدفاع : أحمد خضري – محمود حمدي “الونش” – حسام عبد المجيد – محمد إبراهيم.

خط الوسط: محمد إسماعيل – محمد السيد – آدم كايد.

خط الهجوم: شيكو بانزا – عدي الدباغ – خوان بيزيرا.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: مهدي سليمان و السيد أسامة وأحمد مجدي وأحمد عبد الرحيم “إيشو” ونبيل عماد دونجا وعبد الله السعيد وأحمد حمدي وأحمد شريف وناصر منسي.

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: معرض القاهرة للكتاب.. حين تتحول الثقافة إلى حياة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عالم على الحافة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الوجه الآخر

ابراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن وطهران.. وحرب الخيارات الصعبة!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أين الحقيقة؟

