أمازون سرَّحت موظفيها| هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الإنسان؟.. تفاصيل

علق المهندس أحمد الزيات، المتخصص في الذكاء الاصطناعي، على عملية التسريح للعمالة في شركات كبرى مثل شركة أمازون، متسائلا: “هل هي خفض تكاليف؟ أم بداية لإعادة تعريف هيكل الوظائف داخل الشركات العالمية؟”.

وأضاف أحمد الزيات، في مداخلة عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن العملية ليست لخفض التكاليف؛ لأنهم بالفعل يستثمرون مئات المليارات على استخدام الذكاء الاصطناعي.

وأشار إلى أن الفكرة تكمن في أن الذكاء الاصطناعي لن يلغي وظائف كاملة، ولكنه يعيد هيكلة هذه الوظائف؛ لأنه متميز في الأعمال الروتينية، سواء في “استخراج التقارير، وتحليل البيانات، والمساعدة في اتخاذ القرارات”.

ولفت إلى أن الذكاء الاصطناعي هو برمجة عادية وتطور طبيعي للإنترنت، وله سقف معين يصل له، ولن يحل محل الإنسان، ولكن له القدرة على تحليل البيانات أفضل من الإنسان، واتخاذ القرارات.